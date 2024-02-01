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Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історії

Четвер 01 лютого 2024 22:15
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Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історії 10 найгірших винаходів в історії людства (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

У нашому світі далеко не всі винаходи характеризуються ретельним вивченням та практичною корисністю. Деякі з них або не відповідають своєму призначенню, або виявляються взагалі марними.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 найгірших винаходів в історії з посиланням на британський науково-популярний журнал BBC Science Focus.

Парашютне пальто

Автором цієї концепції був кравець на ім'я Франц Райхельт. У 1912 році він вирішив самостійно випробувати свій винахід, зробивши стрибок із нижнього рівня Ейфелевої вежі в Парижі. На жаль, його задум не увінчався успіхом і винахідник загинув.

Тим не менш, завдяки подібним новаторським ідеям з'явилися вінгсьюти (спеціальні костюми з крилами для бейсджампінгу), а також крісла для пілотів, що катапультуються.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїПарашютне пальто Франца Райхельта (фото: Wikipedia)

Кавові капсули

Насправді вони виявилися неймовірно марнотратними. Навіть їхній автор Джон Сільван шкодує про свій винахід.

Дослідження показують, що щорічний глобальний слід, вироблений капсулами, становить понад півмільйона тонн. Вони розкладаються 500 років.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїКавові капсули (фото: Unsplash)

Триколісний електровелосипед Sinclair C5

Його висота становила лише 80 сантиметрів. Цей транспортний засіб виділявся своєю низькою конструкцією у порівнянні з іншими автомобілями. Незважаючи на такі параметри, він позиціонувався як засіб, призначений для використання на дорогах.

Проте через невисокий запас ходу у 32 кілометри і максимальну швидкість 24 км/год, мало хто вирішувався на експлуатацію, незважаючи на рекламні зусилля.

Проте цей винахід, який випередив свій час, підкреслює ВВС. Якби Sinclair C5 був випущений сьогодні, у нього могло бути набагато більше успіху.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїТриколісний електровелосипед Sinclair C5 (фото: The Guardian)

Випливаюча реклама

У це важко повірити, але Ітан Цукерман вигадав її для допомоги, а не завади. Пізніше він вибачився за свій винахід, запевнивши, що його "наміри справді були добрими".

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїСпливаюча реклама на робочому столі (фото: Engadget)

Водневі дирижаблі

Аварії з ними були досить звичайним явищем, але вибух "Гінденбурга" у 1937 році, внаслідок якого загинули 36 людей, одним махом поклав край епосі дирижаблів.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїВодневий дирижабль (фото: Wikipedia)

SEGA Dreamcast

Багато хто досі асоціює назву SEGA зі спогадами про пізні ночі, присвячені спробам пройти Sonic the Hedgehog перед сном. Тим не менш, через відсутність сторонніх ігор і успішного випуску PlayStation 2 від Sony, приставка SEGA не змогла досягти успіху.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїSEGA Dreamcast (фото: GameStop)

Жувальна гумка

Одним із ключових компонентів у сучасній жувальній гумці є полівінілацетат, різновид пластику, який важко видалити, якщо він потрапить на взуття чи тротуари. На щастя, з'являються нові види жувальної гумки, позбавлені цього компонента.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїЖувальна гумка (фото: Wikipedia)

Формат відеокасет Betamax

Він був кращим з точки зору якості зображення в порівнянні з конкурентом VHS, але дорожче. Ціна згодом і вирішила його долю.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїВідеокасета Betamax (фото: Wikipedia)

Пластикові пакети для перенесення

Інженер Стен Густав Тулін припускав, що люди можуть багаторазово використовувати ці вироби. Насправді вони виявилися майже невбиваними, але не на благо, а на шкоду.

Деякі дослідження передбачають, що до 2050 в океанах буде більше пластикових пакетів, ніж риби. Разом з тим розкладання цих матеріалів займає століття.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїПластиковий пакет на пляжі (фото: Pixabay)

Apple Newton MessagePad

Папір і ручка є класичною комбінацією. Проте на початку 1990-х Apple вирішила внести сучасний підхід у цей традиційний дует.

Проблема, пов'язана з використанням планшета, полягала в його високій вартості і, переважно, в обмеженій функціональності. Розпізнавання рукописного тексту виявилося недостатньо ефективним.

Від жуйки до кавових капсул. Названо 10 найгірших винаходів в історіїApple Newton MessagePad (фото: Science Museum Group Collection)

Раніше ми писали про незвичайні винаходи, які виглядають як чиїсь жарти.

Ми також маємо матеріал про неймовірні винаходи українців, які змінили історію.

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