Пивной потоп и не только. Эти исторические факты поражают воображение даже сегодня

В истории человечества заложено множество загадок и тайн, которые продолжают привлекать внимание исследователей и обычных людей. Отдельные открытия и события прошлого не только вызывают удивление, но и поднимают вопросы о потенциале и способностях человеческого разума.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про исторические факты, от которых просто сносит крышу.

Дуэль на воздушных шарах

В XIX веке во Франции воздушные шары, известные как монгольфьеры, пользовались огромной популярностью среди знати и использовались для аэростатических прогулок. Однако иногда их применение принимало необычные и, порой, экстравагантные формы.

В 1808 году двое аристократов, месье де Гранпре и месье де Пике, вступили в конфликт из-за мадемуазель Тиревит, известной танцовщицы Парижской оперы. Де Гранпре обнаружил, что де Пике имеет роман с этой дамой, и вызвал его на дуэль.

Поединок проходил в корзинах монгольфьеров на высоте 600 метров, где господа стреляли друг в друга из мушкетов. К сожалению, в результате дуэли аэростат де Пике был пробит, и он упал на землю с ужасающей скоростью, разбившись о крышу дома. Трагический исход стоил жизни не только де Пике, но и его второго пилота.

Дуэль на воздушных шарах (фото: The Re-engineered You)

Немецкая подлодка затонула из‑за спуска воды в унитазе

Подводная лодка типа VIIC с номером U-1206 была мощным оружием, оснащенным 14 торпедами, пушкой на 220 выстрелов, орудием ПВО и запасом хода в 15 700 километров. Однако, несмотря на внушительные характеристики, у нее был фатальный недостаток: неисправные унитазные клапаны, связанные с балластной системой судна. Эта инженерная ошибка привела к трагическим последствиям.

14 апреля 1945 года U-1206 приближалась к порту Питерхед в Шотландии под командованием капитан-лейтенанта Карла Адольфа Шлитта. Субмарина планировала атаковать британский конвой, однако, когда капитану захотелось посетить туалет, все пошло не по плану.

Попытавшись сбросить воду, Шлитт столкнулся с неудачей из-за неисправных клапанов, и ситуация только усугубилась, когда матрос, заменивший ремонтика, случайно открыл клапан, вызвав затопление аккумуляторного отсека.

Неспособная к управлению, подлодка всплыла на поверхность, а ее экипаж был вынужден покинуть корабль из-за выбрасывающегося хлора. В результате британский миноносец обнаружил затопленную подводную лодку и захватил 46 членов экипажа в плен, а субмарина пошла ко дну.

Подводная лодка U-1206 (Owlcation)

Женщины начинали войны чаще, чем мужчины

В Интернете часто встречаются утверждения о том, что женщины в целом более склонны к миролюбию, чем мужчины, и что если бы они правили государствами, многочисленные войны, которые раздирали планету на протяжении всей человеческой истории, удалось бы избежать.

Однако, такой оптимистичный взгляд на ситуацию имеет иное отражение в исследованиях. Ученые из Национального бюро экономических исследований США и Кембриджского университета выяснили, что государства, руководимые королевами, чаще вступали в агрессивные войны, чем те, которыми правили мужчины-монархи.

Эта тенденция была замечена в европейской истории с XV по XX век, где женщины-монархи начинали на 27 процентов больше конфликтов, чем мужчины.

По мнению историков, это связано с гендерными нормами того времени: королевы, заключив удачные браки с другими монархами, получали больше выгод и располагали большими экономическими ресурсами для обеспечения армии.

Кроме того, когда женщина отправлялась на войну, она оставляла гражданское правление на своего супруга, в то время как мужчины-монархи редко доверяли своим женам важные дела из-за предрассудков того времени. Это приводило к тому, что монархи были вынуждены управлять армией и народом одновременно, что снижало эффективность их правления.

Возглавляемые королевами государства развязывали войны чаще(фото: Daily Mail)

В XIX веке целый квартал в Англии затопило пивом

В 1814 году в Лондоне на пивоварне "Хорс Шу", принадлежащей "Мо и компания", произошел необычный инцидент: огромная бочка пива объемом 610 кубических метров внезапно треснула, вызвав цепную реакцию, в результате чего взорвались и соседние цистерны. В результате на улицы столицы Великобритании вылилось 1 500 кубометров портера.

Пивная волна разрушила два соседних дома, смыв их, и пробила стену близлежащего паба.

Инцидент произошел в бедном квартале, где целые семьи проживали в подвалах трущоб, и дома мгновенно затопило выпивкой. В результате восемь человек погибли, а один скончался от алкогольного отравления, употребив слишком много жидкости. Среди погибших были девочка четырех лет и два мальчика трех лет.

Сразу после инцидента на место происшествия пришла толпа людей, которые поступили весьма достойно. Они собрались, чтобы помочь пострадавшим семьям и искали выживших, застрявших в затопленных подвалах.

Пивоварня продолжала работать до 1921 года, после чего на ее месте был построен театр "Доминион". В местном пабе "Холборн Уиппет" до сих пор вспоминают пивное наводнение двухсотлетней давности, ежегодно в день происшествия варят специальный эль и поминают память погибших.

Пивной потоп в Англии 1814 года (фото: Quora)