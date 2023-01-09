Северное, южное, западное и восточное. Идеальные комнатные растения для каждого окна

Комнатные растения могут лучше чувствовать себя на одном окне, а на другом – начнут плохо расти и даже болеть. Так происходит, потому что у каждого вазона есть свои прихоти относительно количества света и температуры. Если у вас в квартире окна выходят только на одну или две стороны, следует в соответствии с этим выбирать себе "зеленых друзей".

Северное окно

Сюда попадает очень мало солнечных лучей, поэтому здесь всегда достаточно пасмурно. В северных окнах должна быть достаточная теплоизоляция и двойная рама. Они необходимы для ограничения резких перепадов температуры в течение суток.

Комнатные растения для северного окна: аглаонема, антуриум, адиантум, аспарагус серповидный, асплениум луковичный, аспидистра, блехнум, венерина мухоловка, даваллия, драцена душистая, кливия, мильтония, пафиопедилум, плющ, пеллея, селагинелла, сциндапсус, фиттония, фикус карликовый, циртомиум, цикламен персидский, эписция, циссус.

Сциндапсус - быстро растущее неприхотливое растение (фото: pixabay)

Если есть балкон, выходящий на северную сторону, то это место просто отлично подходит для большинства домашних растений летом. На нем будут цвести петунии и пеларгонии, можно выставить туда финиковую пальму и антуриумы.

Южное окно

Южные окна получают огромное количество солнечного света. Вам придется предусмотреть шторки и почаще проветривать, так как ваши любимцы могут получить солнечный ожог, а слишком сухой воздух способствует размножению вредителей.

Также от слишком сухого воздуха листья у растений начинают опадать. Надо купить опрыскиватель, чтобы поддерживать необходимую влажность воздуха.

Комнатные растения для южного окна: абутилон, ананас, авокадо, белопероне, банан, бугенвиллия, бругмансия, гемантус, глориоза, гибискус, домашняя роза, жасмин, кактусы, катарантус, пахистахис, пасифлора голубая, паслен, сеткреазия, суккуленты, стрелиция, тунбергия, финик, фикус Бенджамина, хойя, хлорофитум, цитрус, цепропегия, юкка.

Если у вас много южных окон, заведите кактусы или суккуленты (фото: pixabay)

Западное окно

В западных комнатах легко поддерживать умеренную температуру в течение суток.

Особое внимание следует обратить на теплоизоляцию оконных рам и естественную вентиляцию комнат, если в них не открываются окна, так как чаще всего дуют именно ветры западных направлений.

Комнатные растения для западного окна: алламанда, акалифа, брунфельса, фриезия, гусмания, гревиллея, дендробиум, жакаранда, каттлея, кокос, кодиеум, кармона мелколистная, крестовник, мандевилла, монстера, мединилла, неорегелия, онцидиум, одонтоглоссум, панданус, полициас, рео, саговник, сенполия, свинчатка, спатифиллум, спарманния, стефанотис, опунция, фикус каучуконосный, фаленопсис, фуксия, шеффлера.

Поставьте фуксию на западное окно (фото: pixabay)

Восточное окно

Восточной стороной условно называют комнаты, в окнах которых прямые солнечные лучи попадают только утром. Это очень мягкий, наиболее благоприятный для растений свет.

В южных районах на окнах, выходящих на северо-восток, хорошо растут многие комнатные растения, а в северных районах комнатные цветы лучше поставить на юго-восточные окна. Единственный недостаток "восточной" комнаты: в ней очень быстро меняется температура.

Комнатные растения для восточного окна: алоказия, аспарагус, араукария, азалия, ахименес, афеляндра, бегония, гардения, драцена, диффенбахия, замиокулькас, имбирь, каладиум, клеродендрум, калатея, кипарис, колумнея, кроссандра, кофейное дерево, маранта, нефролепис, непентес, роициссус, пуансеттия, толма, сингониум, фатсия, фикус биннендика, фикус вишневидный, филодендрон, фатсхедера, ховея, ехмеус, эсхинантус.

Пуансеттия или Рождественская звезда любит раннее солнце (фото: pixabay)