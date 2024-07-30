"Пивна" галета з овочами: рецепт несолодкої випічки для перекусу

Що потрібно для галети з овочами

Для того, щоб приготувати несолодку галету з овочами на пиві, потрібні такі інгредієнти:

кабачок - 1 шт.;

помідори - 2-3 шт.;

моцарела - 100-150 г;

борошно - 200 г;

пиво світле - 75 мл;

томатний соус - 3 ст. л.;

олія - 75 мл;

вершкове масло (або олія) - 2-3 ст. л.;

прованські трави - 0,5 ч. л.;

кунжут - 2-3 ст. л.;

сіль - 0,5 ч. л.

Як готувати галету з овочами на пиві

Спочатку приготуйте тісто для галети. Для цього з'єднайте в глибокій мисці борошно з сіллю, прованськими травами, олією та пивом.

Вимішуйте тісто до однорідності. Проте не варто робити це надто довго, інакше його текстура після випікання зміниться. Тож для вимішування достатньо 3-5 хвилин. Після цього накрийте миску з тістом рушником і поставте в тепле місце.

Поки тісто підходить, приготуйте начинку. Помийте овочі, зріжте плодоніжку кабачка і наріжте все кружальцями. Помідори бажано обирати різних кольорів - тоді галета буде цікаво виглядати. Моцарелу потрібно натерти на великій терці.

Перекладіть тісто на лист паперу для випікання та розкачайте великий корж. Завтовшки пласт має бути до 5 мм.

Обережно перекладіть пергамент з основою для галети на деко. Змастіть корж томатним соусом і рівномірно присипте моцарелою.

На сир викладіть овочі, чергуючи помідори і кабачок. Загорніть краї галети, щоб вони заходили на овочі приблизно на 2 см.

Змастіть краї тіста розтопленим вершковим маслом або олією - і присипте кунжутом.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте галету з овочами протягом 40-45 хвилин. Зачекайте, доки випічка трохи охолоне - і можна пригощатися.