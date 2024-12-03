У Південній Кореї обвал криптовалюти після оголошення воєнного стану: що це значить

Чому ввели воєнний стан і що це означає

У телевізійному зверненні президент Юн заявив, що надзвичайний військовий стан запроваджується для “захисту ліберальної Південної Кореї від загроз комуністичних сил Північної Кореї та усунення антидержавних елементів”.

Військовий стан у Південній Кореї передбачає встановлення прямого військового контролю над функціями цивільного уряду, що зазвичай відбувається у відповідь на значну загрозу громадському порядку. За даними місцевого новинного видання Hankyoreh, востаннє надзвичайний військовий стан у Південній Кореї запроваджувався у 1980 році.

Ситуація на місцевих ринках криптовалюти

Оголошення військового стану викликало занепокоєння серед громадян, а також різке падіння цін на більшість криптовалют на Upbit, Bithumb та Coinone - найпопулярніших криптобіржах країни. Біткойн на Upbit впав приблизно на 12 відсотків у якийсь момент, а ціна стейблкоіна Tether USDT опускалася до 1200 південнокорейських вон, що приблизно відповідає 84 центам.

Двозначне падіння було зафіксовано також для більшості альткоїнів, включаючи Ripple XRP, Shiba Inu та Dogecoin. Індекс ринку Upbit, який вимірює продуктивність 30 найбільших за ринковою капіталізацією токенів на біржі, впав на 13,28 відсотків за останній день.

Мобільний додаток для торгівлі на Upbit в даний час недоступний, ймовірно через різке збільшення трафіку.