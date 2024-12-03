В Южной Корее обвал криптовалюты после объявления военного положения: что это значит

Почему ввели военное положение и что это значит

В телевизионном обращении президент Юн заявил, что чрезвычайное военное положение вводится для “защиты либеральной Южной Кореи от угроз со стороны коммунистических сил Северной Кореи и устранения антигосударственных элементов”.

Военное положение в Южной Корее предполагает установление прямого военного контроля над функциями гражданского правительства, что обычно происходит в ответ на значительную угрозу общественному порядку. По данным местного новостного издания Hankyoreh, последний раз чрезвычайное военное положение в Южной Корее вводилось в 1980 году.

Ситуация на местных рынках криптовалюты

Объявление военного положения вызвало беспокойство среди граждан, а также резкое падение цен на большинство криптовалют на Upbit, Bithumb и Coinone - самых популярных криптобиржах страны. Биткойн на Upbit упал примерно на 12 процентов в какой-то момент, а цена стейблкоина Tether USDT опускалась до 1200 южнокорейских вон, что примерно соответствует 84 центам.

Двузначное падение было зафиксировано также для большинства альткоинов, включая Ripple XRP, Shiba Inu и Dogecoin. Индекс рынка Upbit, измеряющий производительность 30 крупнейших по рыночной капитализации токенов на бирже, упал на 13,28 процентов за последний день.

Мобильное приложение для торговли на Upbit в настоящее время недоступно, вероятно, из-за резкого увеличения трафика.