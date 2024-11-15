Криптовибух: чому шалено росте біткоїн і до чого тут Трамп

В листопаді 2024 року перша та найпопулярніша криптовалюта світу, біткоїн , зросла до рекордного рівня – понад 90 тисяч доларів. Наразі один біткоїн коштує вже більше, ніж кілограм золота . Багато хто пов’язує таку ситуацію на крипторинку з перемогою 47-го президента США Дональда Трампа, який до цього заявляв, що планує зробити Сполучені Штати світовим лідером у криптогалузі.

Чому так росте біткоїн, як довго це триватиме і за яких умов ситуація може обернутися крахом для криптовалюти, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахно.

Фактор Трампа

Експерти погоджуються, що головним тригером до зростання біткоїна з 68 тис. доларів 5 листопада до більше ніж 90 тис. доларів 13 листопада стали результати виборів в США, де переміг Дональд Трамп. У своїх передвиборчих заявах він наголошував, що планує зробити свою країну першим номером у світі в галузі криптовалют. Для цього він хоче зберігати частину банківських резервів у біткоїнах, а також скасувати регулювання крипторинку.

Через це фінансові ринки вибухнули купівлею ризикових активів: криптовалюти, акцій американських компаній та банків, і навіть єврооблігації України, розповідає директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина.

"Ринок оцінює президентство Трампа як дуже позитивне для криптоіндустрії. Як мінімум, Трамп вже оголосив, що готовий змінити склад Міністерства фінансів на більш молодих менеджерів. Крім цього, важливу роль також зіграв Ілон Маск, який має увійти до адміністрації Трампа. Він є одним з ініціаторів цифрового долара і максимального поширення цифрових валют", – розповідає Щербина.

Також Трамп обіцяє звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера, який прагнув жорстко контролювати криптоіндустрію. Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса вбачає у цьому загрозу для цивілізованого світу, адже, на його думку, через криптовалютні ринки відбувається фінансування, зокрема, наркотрафіку та торгівлі зброєю, а Росія обходить санкції завдяки анонімності транзакцій.

Криптогалузь підтримує Дональда Трампа (фото: Getty Images)

Однак із цим твердженням не погоджується фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, зараз транзакції регулюються завдяки персоналізації даних кожного власника, який здійснює операції з криптовалютою. Крім того, відбувається моніторинг точок обміну, де особа отримує кошти. В результаті, додає він, майже 99% гаманців можна ідентифікувати. Тому Шевчишин не бачить проблем у дерегуляції крипторинку.

Спекулятивний ріст чи провісник змін

Обидва експерти погоджуються, що після перемоги Трампа стрімке зростання криптовалюти має спекулятивний характер. Сергій Фурса зазначає, що, хоча тренд на зростання може тривати довго, зміна настроїв інвесторів може повністю розвернути ситуацію. При цьому він припускає, що в недалекому майбутньому біткоїн може впасти до критично низької позначки.

Проте Андрій Шевчишин зауважує, що, хоч стрибок біткоїна й викликаний надмірними очікуваннями криптоінвесторів щодо програми Трампа, він матиме довготривалий ефект, який зміцнить позиції біткоїна.

"Чому спекулятивний? Бо все поки що лише на очікуваннях. Я думаю, що Трамп перейде від передвиборчих обіцянок до реальних дій, оскільки є інформація, що він сам має інвестиції в біткоїн, тож від цього лише виграє. З іншого боку, Трамп спонукав аудиторію крипторинку голосувати за нього, і розчарувати їх зараз було б дуже поганим сигналом. Тому цей капітал зі спекулятивного стану переходить в інвестиції з ритейлу та інших галузей бізнесу, які вкладаються у відповідні фонди. Там зараз просто шалений приплив капіталу", – пояснює Шевчишин.

І ще причини зростання

Хоча обрання президентом Дональда Трампа стало найпомітнішим стимулом здорожчання криптовалюти, але не єдиним. Важливу роль у цьому відіграв січневий дозвіл регулятора США (SEC) на запуск біржових фондів (ETF), які інвестують безпосередньо в біткоїн. ETF-фонди (Exchange-Traded Funds) дозволяють вкладати кошти в криптовалюту без необхідності її придбання.

"В ETF зараз шалений приплив капіталу, і відповідно біткоїни купують за реальні паперові гроші. Коли кошти надходять у фонд, вони повинні інвестувати все, що заявлено в декларації фонду, у криптовалюту. А декларація фонду вимагає купувати біткоїни, залишаючи невеликий відсоток капіталу в грошах, щоб розраховуватися з інвесторами, якщо вони вирішать вийти. Таким чином, на крипторинок виходить багато доларів, які конвертують у криптовалюту, що піднімає біткоїн на дуже високий рівень", – зауважує Андрій Шевчишин.

Експерт впевнений, що зростання біткоїна у 2,5 рази з початку року – не межа. За його прогнозом, до кінця місяця криптовалюта може перетнути позначку в 100 тис. доларів. Зупинитися біткоїн може на рівні 110–115 тис. доларів. Шевчишин вважає, що цей момент буде вигідним для фіксації прибутку, адже потім може початися корекція ціни.

Крім того, вже традиційно наприкінці року починається активний період зростання вартості основної цифрової валюти. Артем Щербина пояснює, що третій рік поспіль квітень і жовтень є слабкими місяцями для біткоїна, який набирає вагу ближче до зими.

Що з біткоїном буде далі

У четвер, 14 листопада, біткоїн посів сьоме місце серед основних активів світу, обігнавши нафтову компанію Saudi Aramco. Наразі капіталізація криптовалюти оцінюється у 1,81 трлн доларів, що перевищує ВВП Іспанії. Андрій Шевчишин впевнений, що ця цифра буде лише зростати, оскільки через стрімкий злет біткоїна багато інвесторів вирішили утримувати його у своїх портфелях. Це формує певний дефіцит на ринку.

Біткоїн росте шаленими темпами (фото: Getty Images)

"І коли ситуація на ринку нормалізується, можна очікувати, що великі держави почнуть купувати біткоїни. Наприклад, зараз Сальвадор купує по одному біткоїну на день, а США можуть захотіти закуповувати вже по 100 біткоїнів щодня. У такому випадку попит стане ще більшим. А якщо такий гравець вийде на ринок, то ціна в 500 тисяч доларів стане цілком реальною", – додає експерт.

Шевчишин зазначає, що біткоїн проходить етап прийняття суспільством, подібний до того, з яким колись зіткнулися паперові гроші, витіснивши золоті монети. Прискорити цей процес може подальше розширення крипторинку.

У крах біткоїна експерт не вірить, оскільки криптовалюта вже досягла рівня, на якому операції з нею готові проводити потужні держави. Для знецінення біткоїна необхідно, щоб усі масово втратили до нього довіру та почали виводити свої кошти, адже його умовна вартість тримається на загальній згоді утримувачів.

Водночас Шевчишин зауважує, що біткоїн має чимало недоліків порівняно з більш новаторськими криптовалютами. Зокрема, біткоїн характеризується високою комісією, яка може сягати 20–50 доларів, причому операції іноді виконуються протягом години. Натомість криптовалюти, що працюють на базі смартконтрактів, здійснюють транзакції миттєво, а комісія за них може становити лише 0,01 долара. Проте біткоїн залишається криптовалютою номер один завдяки своїй впізнаваності та феноменальній капіталізації.