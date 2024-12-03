У Південній Кореї після введення воєнного стану заборонили політичну діяльність
У Південній Кореї після введення воєнного стану військове командування оголосило про заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Як зазначається, указ, виданий начальником штабу армії Південної Кореї генералом Пак Ан Су, забороняє всю політичну діяльність, у тому числі протести. Також тимчасово припинено діяльність парламенту.
Окрім того, указ ставить під контроль усі засоби масової інформації та видавців, а також наказує лікарям, які перебувають у відпустці, негайно повернутися до роботи протягом 48 годин.
Тих, хто порушує воєнний стан, можуть заарештувати або провести обшук без арешту.
Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ, у Південній Кореї заблокували вхід до парламенту. На вулицях Сеула помічено військову техніку.
Воєнний стан у Південній Кореї
Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йол оголосив "надзвичайний воєнний стан" у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду антидержавною діяльністю.
Під час телевізійного брифінгу президент назвав введення воєнного стану критично важливим для захисту конституційного ладу країни.
У тому ж числі він заявив, що опозиційні сили мають домінуючий вплив в парламенті, проявляють прихильність до Північної Кореї та блокують роботу уряду, чинячи дії, які можна розцінити як спрямовані проти державних інтересів.
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