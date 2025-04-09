Пітт їсть, Генкс - приймає ванну: 10 акторів, які у кожному фільмі повторюють свої "фішки"

Деякі актори настільки асоціюються з певними звичками або жестами, що вони стали частиною їхнього кінематографічного образу. І хоч їхні ролі можуть бути різними, ці "фішки" завжди на місці, і неможливо уявити фільм без них.

Том Круз завжди біжить

Відомий своїми трюками в бойовиках, Круз не раз показував, що не боїться бігти під час екшенів, підвищуючи напругу, щоб зробити сцени більш реалістичними. Кадр з фільму "Місія нездійсненна. Фолаут"

Знання того, що актор сам виконує трюки, робить його фільми більш автентичними, а його біг лише підсилює привабливість і динаміку кожної сцени.

Шон Бін завжди помирає

Шон Бін заслужив репутацію того, хто завжди помирає у своїх фільмах. Починаючи з "Караваджо", коли йому перерізали горло, Бін помер у майже дюжині фільмів. З кожною екранною смертю зірки він ставав відомим своєю жахливою смертю. Кадр з фільму "Володар перснів. Дві вежі"

Бред Пітт завжди їсть

Прихильники запеклого Бреда Пітта знають, що його герої часто їдять у фільмах. Приклади включають "Одинадцять друзів Оушена", де Расті їсть чизбургер, коктейль з креветками, начос і морозиво. Кадр з фільму "Одинадцять друзів Оушена"

У вестерні "Вбивство Джессі Джеймса" він їсть тушковане яловиче м'ясо, а в "Містер і місіс Сміт" - смачну печеню. У фільмі "Знайомтеся з Джо Блеком" Пітт зображує смерть, яка потрапила в тіло звичайної людини, тому його їжа стає головним моментом у насолоді чимось таким простим, як баночка арахісового масла.

Крістен Стюарт завжди проводить рукою по волоссю

Незалежно від того, грає вона підлітка у стосунках із вампіром у "Сутінках" чи охоронця в Гуантанамо в "Кемпі Рентген", Крістен Стюарт має звичку завжди проводити рукою по волоссю. Це нешкідливий жест, який об’єднує її героїв, але іноді відволікає. Кадр з фільму "Сутінки"

Гаррісон Форд завжди вказує на людей (або на себе)

Гаррісон Форд протягом п’яти десятиліть робив кар’єру, граючи людей переконань, аж до того моменту, коли певна риса вийшла вище за інших. Чи то серіал про Індіану Джонса, сагу про Скайвокера з фільмів "Зоряні війни" чи "Повітряний маршал", Форд завжди вказує на людей або на себе. Він приділяє значну увагу жестикуляції свого персонажа, і це надає їм відчуття терміновості та важливості. Кадр з фільму "Пряма та очевидна загроза"

Том Генкс завжди користується ванною

У своїх фільмах, таких як "Форрест Гамп" чи "Зелена миля", Том Генкс часто з'являється у сценах, де його персонажі користуються ванною. Він має подібні моменти і в інших фільмах, таких як "Аполлон 13", "Прірва", "Їхня власна ліга" та "Вигнання". Це може здатися дивною звичкою, але насправді ці сцени додають реалістичності його персонажам, оскільки вони виконують звичні, повсякденні дії, що зазвичай не показуються у фільмах. Кадр з фільму "Порятунок містера Бенкса"

Овен Вілсон завжди каже "Вау"

Овен Вілсон став відомим завдяки своїм постійним висловлюванням, які він використовує у всіх своїх фільмах. Актор сам зізнається, що у його кіно завжди є невеликі фрази, які він додає як своєрідне послання своїм найбільш вірним фанатам, які очікують ці "пасхалки" у його комедіях. Хай то в "Стажери", "Зразковий самець" чи "Кохання, весілля та інші катастрофи", Вілсон завжди використовує слово "Вау", щоб передати як захоплення, так і сарказм у відповідь на дії інших персонажів або несподівані повороти сюжету. Овен Вілсон (фото: Вікіпедія)

Наталі Портман завжди плаче

Наталі Портман славиться своєю здатністю грати драматичні ролі, і це пояснює її схильність до сцен з емоційними моментами, включаючи сльози, у більшості своїх фільмів. Чи це роль дружини Енакіна Скайвокера, яка спостерігає за його падінням на темний бік у приквелах "Зоряних воєн", чи психологічна трансформація в "V - Вендетта" і "Чорний лебідь", вона завжди вірно передає глибину емоцій. Портман не боїться занурюватися у складність і багатогранність людського досвіду. Кадр з фільму "Зоряні війни. Помста Ситхів"

Дуейн Джонсон завжди підіймає брову

Дуейн "Скеля" Джонсон став відомим завдяки своїй здатності підіймати одну брову, щоб підкреслити свою точку зору. Як "Народний Чемпіон" у WWE, він розвинув унікальний стиль, що дозволяв йому висміювати опонентів на рингу перед тим, як виконати завершальний рух, супроводжуючи це характерним підняттям брови.

Кадр з серіалу "Молодий Скала"

Цю особливість Джонсон переніс і в свої кінороботи, зокрема в таких комедіях, як "В пошуках щастя", "Джунглі" і серії фільмів "Джуманджі", де цей жест став однією з його найбільш впізнаваних рис.

Леонардо Ді Капріо завжди підіймає келих за тост

Леонардо Ді Капріо здобув популярність завдяки своєму широкому репертуару драматичних ролей, а також через одну характерну звичку, яку він демонструє у кожному з фільмів. Незалежно від того, чи він вечеряє на "Титаніку", організовує розкішну вечірку в "Великому Гетсбі", намагається обдурити систему в "Вовку з Уолл-стріт", чи обідає з ворогом у "Бандах Нью-Йорка", Ді Капріо часто з’являється з келихом у руці, піднімаючи його для тосту. Кадр з фільму "Титанік"

Оскільки його персонажі зазвичай мають харизму та дружелюбність (навіть коли вони грають антагоністів), ці тости часто супроводжуються проникливими промовами, що допомагають розкрити глибину їхніх мотивів і рухають сюжет вперед.