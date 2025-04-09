Питт ест, Хэнкс - принимает ванну: 10 актеров, которые в каждом фильме повторяют свои "фишки"

Некоторые актеры настолько ассоциируются с определенными привычками или жестами, что они стали частью их кинематографического образа. И хоть их роли могут быть разными, эти "фишки" всегда на месте, и невозможно представить фильм без них.

Том Круз всегда бежит

Известный своими трюками в боевиках, Круз не раз показывал, что не боится бежать во время экшенов, повышая напряжение, чтобы сделать сцены более реалистичными. Кадр из фильма "Миссия невыполнима. Фолаут"

Знание того, что актер сам выполняет трюки, делает его фильмы более аутентичными, а его бег лишь усиливает привлекательность и динамику каждой сцены.

Шон Бин всегда умирает

Шон Бин заслужил репутацию того, кто всегда умирает в своих фильмах. Начиная с "Караваджо", когда ему перерезали горло, Бин умер в почти дюжине фильмов. С каждой экранной смертью звезды он становился известным своей ужасной смертью. Кадр из фильма "Властелин колец. Две башни"

Брэд Питт всегда ест

Поклонники заядлого Брэда Питта знают, что его герои часто едят в фильмах. Примеры включают "Одиннадцать друзей Оушена", где Расти ест чизбургер, коктейль с креветками, начос и мороженое. Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

В вестерне "Убийство Джесси Джеймса" он ест тушеное говяжье мясо, а в "Мистер и миссис Смит" - вкусное жаркое. В фильме "Знакомьтесь с Джо Блэком" Питт изображает смерть, которая попала в тело обычного человека, поэтому его еда становится главным моментом в наслаждении чем-то таким простым, как баночка арахисового масла.

Кристен Стюарт всегда проводит рукой по волосам

Независимо от того, играет ли она подростка в отношениях с вампиром в "Сумерках" или охранника в Гуантанамо в "Кэмпе Рентген", Кристен Стюарт имеет привычку всегда проводить рукой по волосам. Это безобидный жест, который объединяет ее героев, но иногда отвлекает. Кадр из фильма "Сумерки"

Харрисон Форд всегда указывает на людей (или на себя)

Харрисон Форд в течение пяти десятилетий делал карьеру, играя людей убеждений, вплоть до того момента, когда определенная черта вышла выше других. Будь то сериал об Индиане Джонсе, сага о Скайуокере из фильмов "Звездные войны" или "Воздушный маршал", Форд всегда указывает на людей или на себя. Он уделяет значительное внимание жестикуляции своего персонажа, и это придает им ощущение срочности и важности. Кадр из фильма "Прямая и очевидная угроза"

Том Хэнкс всегда пользуется ванной

В своих фильмах, таких как "Форрест Гамп" или "Зеленая миля", Том Хэнкс часто появляется в сценах, где его персонажи пользуются ванной. Он имеет подобные моменты и в других фильмах, таких как "Аполлон 13", "Пропасть", "Их собственная лига" и "Изгнание". Это может показаться странной привычкой, но на самом деле эти сцены добавляют реалистичности его персонажам, поскольку они выполняют привычные, повседневные действия, которые обычно не показываются в фильмах. Кадр из фильма "Спасение мистера Бэнкса"

Оуэн Уилсон всегда говорит "Вау"

Оуэн Уилсон стал известным благодаря своим постоянным высказываниям, которые он использует во всех своих фильмах. Актер сам признается, что в его кино всегда есть небольшие фразы, которые он добавляет как своеобразное послание своим наиболее верным фанатам, которые ожидают эти "пасхалки" в его комедиях. Будь то в "Стажеры", "Образцовый самец" или "Любовь, свадьбы и другие катастрофы", Уилсон всегда использует слово "Вау", чтобы передать как восхищение, так и сарказм в ответ на действия других персонажей или неожиданные повороты сюжета. Овен Уилсон (фото: Википедия)

Натали Портман всегда плачет

Натали Портман славится своей способностью играть драматические роли, и это объясняет ее склонность к сценам с эмоциональными моментами, включая слезы, в большинстве своих фильмов. Будь то роль жены Энакина Скайуокера, наблюдающей за его падением на темную сторону в приквелах "Звездных войн", или психологическая трансформация в "V - Вендетта" и "Черный лебедь", она всегда верно передает глубину эмоций. Портман не боится погружаться в сложность и многогранность человеческого опыта. Кадр из фильма "Звездные войны. Месть Ситхов"

Дуэйн Джонсон всегда поднимает бровь

Дуэйн "Скала" Джонсон стал известным благодаря своей способности поднимать одну бровь, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Как "Народный Чемпион" в WWE, он развил уникальный стиль, позволявший ему высмеивать оппонентов на ринге перед тем, как выполнить завершающее движение, сопровождая это характерным поднятием брови.

Кадр из сериала "Молодой Скала"

Эту особенность Джонсон перенес и в свои киноработы, в частности в таких комедиях, как "В поисках счастья", "Джунгли" и серии фильмов "Джуманджи", где этот жест стал одной из его самых узнаваемых черт.

Леонардо Ди Каприо всегда поднимает бокал за тост

Леонардо Ди Каприо получил известность благодаря своему широкому репертуару драматических ролей, а также из-за одной характерной привычки, которую он демонстрирует в каждом из фильмов. Независимо от того, ужинает ли он на "Титанике", организовывает роскошную вечеринку в "Великом Гэтсби", пытается обмануть систему в "Волке с Уолл-стрит" или обедает с врагом в "Бандах Нью-Йорка", Ди Каприо часто появляется с бокалом в руке, поднимая его для тоста. Кадр из фильма "Титаник"

Поскольку его персонажи обычно обладают харизмой и дружелюбием (даже когда они играют антагонистов), эти тосты часто сопровождаются проникновенными речами, которые помогают раскрыть глубину их мотивов и двигают сюжет вперед.