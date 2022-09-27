Піца в мікрохвильовці всього за 5 хвилин із того, що є в холодильнику

Кілька хвилин, найпростіші доступні інгредієнти, що зазвичай є в холодильнику - що ще треба для приготування піци. А мікрохвильовка зробить справу дуже дуже швидко!
Рецептом поділилися на YouTube-каналі КІІТ.
Додайте в ємність борошно, розпушувач, сіль і перемішайте. Додайте молоко чи воду.
Замішайте тісто. Спочатку ложкою, потім руками.
Розкатайте тісто на пергаментному папері і проколіть його виделкою, змажте томатним соусом чи кетчупом.
Поставте тісто в мікрохвильовку на 1:20-1:30 хвилин (для печі потужністю 750 Вт).
Дістаньте, посипте зеленню (орегано, тархун, базилік). Посипте натертим сиром і поставте в мікрохвильовку ще на 1:20 хвилин. Наша піца готова!
Якщо хочете більше піц, подвоюйте чи потроюйте порцію.
Раніше ми писали, як приготувати смакоту з фаршу та капусти, яка вийде кращою за голубці.
Також читайте, як вдома приготувати чебуреки "як на морі".