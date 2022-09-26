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Смакота з фаршу та капусти, краща за голубці: просто змішайте все

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Понеділок 26 вересня 2022 21:40
Смакота з фаршу та капусти, краща за голубці: просто змішайте все Скріншот: Як приготувати смакоту з фаршу й капусти
Автор: Світлана Мащенко

Не знаєте чим ситним і смачненьким побалувати родину, а котлети вже приїлися? Пропонуємо вам змішати фарш з капустою і протушити все це на сковорідці

Рецептом поділилася відома українська кулінарна блогерка Alina FooDee.

Складники:

  • Фарш - 500-600 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Капуста - 300 г
  • Сіль, чорний мелений перець - до смаку
  • Томатний соус - 500 г
  • Лавровий лист - 1 шт.

Покрокове приготування

Натріть моркву на великій тертці. Дрібно наріжте цибулю. Нашаткуйте капусту.

Обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву, потім капусту. Обсмажте 15 хвилин (мінути) до м'якості капусти.

Додайте овочі до фаршу. Посоліть та поперчіть. Сформуйте котлети та обсмажте їх з обох боків.

Залийте томатним соусом, покладіть лавровий лист. Накрийте кришкою та тушіть 15-20 хвилин.

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