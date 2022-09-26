Смакота з фаршу та капусти, краща за голубці: просто змішайте все

Скріншот: Як приготувати смакоту з фаршу й капусти

Не знаєте чим ситним і смачненьким побалувати родину, а котлети вже приїлися? Пропонуємо вам змішати фарш з капустою і протушити все це на сковорідці

Рецептом поділилася відома українська кулінарна блогерка Alina FooDee.