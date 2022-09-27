Пицца в микроволновке всего за 5 минут из того, что есть в холодильнике

Несколько минут, простейшие доступные ингредиенты, которые обычно есть в холодильнике – что еще нужно для приготовления пиццы. А микроволновка сделает дело очень быстро!
Рецептом поделились на YouTube канале КИИТ.
Добавьте в емкость муку, разрыхлитель, соль и перемешайте. Добавьте молоко или воду.
Замесите тесто. Сначала ложкой, затем руками.
Раскатайте тесто на пергаментной бумаге и проколите его вилкой, смажьте томатным соусом или кетчупом.
Поставьте тесто в микроволновку на 1:20–1:30 минут (для печи мощностью 750 Вт).
Достаньте, посыпьте зеленью (орегано, тархун, базилик). Посыпьте натертым творогом и поставьте в микроволновку еще на 1:20 минут. Наша пицца готова!
Если хотите больше пицц, удваивайте или утройте порцию.
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