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Піца в мікрохвильовці всього за 5 хвилин із того, що є в холодильнику

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Вівторок 27 вересня 2022 18:00
Піца в мікрохвильовці всього за 5 хвилин із того, що є в холодильнику Скріншот відео: Піца в мікрохвильовці за 5 хвилин
Автор: Світлана Мащенко

Кілька хвилин, найпростіші доступні інгредієнти, що зазвичай є в холодильнику - що ще треба для приготування піци. А мікрохвильовка зробить справу дуже дуже швидко!

Рецептом поділилися на YouTube-каналі КІІТ.

Інгредієнти (на 1 піцу)

  • Борошно - 50 г
  • Молоко - 30 мл (2 ст. л.), або вода
  • Розпушувач для тіста - 1/2 ч. л.
  • Сіль - щіпка
  • Томатний соус - до смаку
  • Трави - до смаку
  • Сир - до смаку

Покрокове приготування

Додайте в ємність борошно, розпушувач, сіль і перемішайте. Додайте молоко чи воду.

Замішайте тісто. Спочатку ложкою, потім руками.

Розкатайте тісто на пергаментному папері і проколіть його виделкою, змажте томатним соусом чи кетчупом.

Поставте тісто в мікрохвильовку на 1:20-1:30 хвилин (для печі потужністю 750 Вт).

Дістаньте, посипте зеленню (орегано, тархун, базилік). Посипте натертим сиром і поставте в мікрохвильовку ще на 1:20 хвилин. Наша піца готова!

Якщо хочете більше піц, подвоюйте чи потроюйте порцію.

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