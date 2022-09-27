Піца в мікрохвильовці всього за 5 хвилин із того, що є в холодильнику

Скріншот відео: Піца в мікрохвильовці за 5 хвилин

Кілька хвилин, найпростіші доступні інгредієнти, що зазвичай є в холодильнику - що ще треба для приготування піци. А мікрохвильовка зробить справу дуже дуже швидко!

Рецептом поділилися на YouTube-каналі КІІТ.