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Пицца в микроволновке всего за 5 минут из того, что есть в холодильнике

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 18:00
Пицца в микроволновке всего за 5 минут из того, что есть в холодильнике Скриншот видео: Пицца в микроволновке за 5 минут
Автор: Светлана Мащенко

Несколько минут, простейшие доступные ингредиенты, которые обычно есть в холодильнике – что еще нужно для приготовления пиццы. А микроволновка сделает дело очень быстро!

Рецептом поделились на YouTube канале КИИТ.

Ингредиенты (на 1 пиццу)

  • Мука – 50 г
  • Молоко – 30 мл (2 ст. л.), или вода
  • Разрыхлитель для теста – 1/2 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Томатный соус – по вкусу
  • Травы – по вкусу
  • Сыр – по вкусу

Пошаговое приготовление

Добавьте в емкость муку, разрыхлитель, соль и перемешайте. Добавьте молоко или воду.

Замесите тесто. Сначала ложкой, затем руками.

Раскатайте тесто на пергаментной бумаге и проколите его вилкой, смажьте томатным соусом или кетчупом.

Поставьте тесто в микроволновку на 1:20–1:30 минут (для печи мощностью 750 Вт).

Достаньте, посыпьте зеленью (орегано, тархун, базилик). Посыпьте натертым творогом и поставьте в микроволновку еще на 1:20 минут. Наша пицца готова!

Если хотите больше пицц, удваивайте или утройте порцию.

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