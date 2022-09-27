Пицца в микроволновке всего за 5 минут из того, что есть в холодильнике

Скриншот видео: Пицца в микроволновке за 5 минут

Несколько минут, простейшие доступные ингредиенты, которые обычно есть в холодильнике – что еще нужно для приготовления пиццы. А микроволновка сделает дело очень быстро!

Рецептом поделились на YouTube канале КИИТ.