Пити чи не пити. Дієтолог розповіла, яку каву найкраще вживати

Як діє кава

Після того, як ви випиваєте чашку кави, через 45 хв майже 90% кофеїну потрапляє в кров і це відчуття бадьорості та енергії триває ще 2,5-4,5 години, потім кофеїн виводиться з організму і на зміну йому приходить легка втома, особливо якщо вже післяобідній час і, особливо, надвечір.

Це відбувається тому, що кофеїн діє на нейрони (клітини головного мозку) певним чином: він прикріплюється до рецепторів на їх поверхні, їх називають аденозиновими.

Для чого потрібні аденозинові рецептори

Протягом дня у клітинах виробляється речовина під назвою аденозин. Виробляється вона з молекули АТФ (аденозинтрифосфат), що є енергетичною валютою організму. Вранці, коли ми бадьорі (або відносно бадьорі), АТФ у нас багато, тому що ми виспалися і відпочили за ніч (що більше АТФ, то бадьоріше).

"Але день йде, ми працюємо, працює наш мозок і непомітно приходить втома. Це відбувається тому, що від молекул АТФ, що знаходяться в нейронах, поступово відриваються три молекули фосфату і залишаються молекули аденозину. Кожна відірвана молекула фосфату - це порція енергії для білків, що виконують різну роботу", - повідомила Скиталінська.

Чим більше стає аденозин, тим більше ми відчуваємо втому та сонливість, уточнила дієтолог.

Збільшення аденозину – це сигнал організму про виснаження запасів енергії. Враховуючи, що аденозинові рецептори знаходяться не тільки в нервовій системі, а й у серцево-судинній, дихальній, видільній та у шлунково-кишковому тракті, ми відчуваємо менше енергії й в усьому тілі: міокард (серцевий м'яз) працює слабше, судини розслаблюються.

Ця втома - сигнал, що час організму відпочити. Але замість сну люди йдуть ще за однією чашкою кави.

Корисна кава чи ні?

Скиталінська повідомляє, що все залежить від дози напою. Ви можете випивати 2-3 чашки на день у першій половині дня, без шкоди здоров'ю.

Плюси кави такі:

Позитивний вплив на роботу печінки та імунну систему.

Зменшує ризик хвороб серця (знижує рівень прозапального білка інтерлейкіну-1-бета) та запалення взагалі, покращує стан та роботу судин.

Зменшує ймовірність діабету 2 типу, раку печінки, простати, деяких видів раку молочної залози.

Може знижувати ризик нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альгеймера (кофеїн блокує бета-амілоїдні бляшки та тау-білок, що утворюються при хворобі Альцгеймера).

Тому кава не лише тонізує мозок, а й захищає його. Кава зменшує запалення також за рахунок поліфенолів та оксикоричної кислоти з обсмаженої кави.

Еспресо чи заварна кава?

Крім кофеїну та поліфенолів у каві містяться дві речовини — кафестол і кахвеол, але переважно у фільтрованій, заварній каві, каві по-турецьки.

Ці речовини, особливо кафестолу, діючи певні рецептори, порушує регуляцію синтезу холестерину. Якщо таку по-турецьки заварну каву пити часто, то це може суттєво порушити холестериновий обмін.

Але той же кафестол знижує ризик діабету і має протиракові властивості. Тому іноді можна і по-турецьки.