Дієтолог назвала напої, які скорочують нам життя. Ними зловживає кожен

Рекламні кампанії дуже популяризують вживання солодких газованих напоїв. Так, багато із них дійсно доволі смачні і їх хочеться пити ледь не щодня. Але наукові дослідження показують, що такі напої вкрай негативно впливають на здоров'я людини й здатні навіть скорочувати тривалість життя.

Про вплив солодких газованих напоїв на організм розповіла дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці в Facebook .

Як впливають ці напої на здоров'я

Дієтолог пояснює, для того, щоб зрозуміти, як впливають солодкі газовані напої на здоров'я, треба глянути на їхній склад. Вони містять воду, вуглекислий газ, цукор, кофеїн, різні барвники, підсолоджувачі, ароматизатори та консерванти.

"Надмір кофеїну, особливо для організму дитини чи підлітка підвищує навантаження на серце. Барвники можуть бути натуральними та штучними, які для печінки є додатковими хімічними речовинами, які вона має вивести з організму", - каже Скиталінська.

Також вона додає, що у такі напої входить цукор.

"Без цукру неможливі жодні процеси в організмі - він є важливим джерелом енергії, і головним пальним для мозку. Але коли науковці говорять про цукор, то мають на увазі глюкозу, а більшість людей мають на увазі цукор-пісок, який можна набирати ложкою. Нагадаю, що цей звичний нам цукор - це сахароза, яка є сумішшю глюкози та фруктози", - говорить дієтолог.

При цьому експерт наголошує, що саме з цим цукром, точніше, з його кількістю в нашому раціоні, пов’язано багато проблем. Адже для людини не природно вживати так багато цукру.

"За останні 50 років кількість споживаного цукру збільшилась в десятки разів. Уявіть лише: у 1800-му році у Франції вживали 600 грамів чистого цукру в рік, 1930 - 30 кг, у 1999 році - вже понад 40 кг. І це не може не мати наслідків: щороку кількість людей із ожирінням зростає", - наголошує Скиталінська.

Тому ВООЗ і МОЗ України не рекомендують вживати більше, ніж 25 грамів цукру, а це 6 чайних ложок без гірки. І навіть така кількість - за умови, якщо людина здорова, має нормальну масу тіла і не має ожиріння.

"А якщо ще згадати, що в цукор перетворюються і інші високовуглеводні продукти, такі, як хліб, картопля пюре, печиво, і навіть сосиски, то зрозуміло, що більшість з нас цукру переїдають. Для орієнтиру - в 330 мл банки "Кока-коли" - приблизно 39 грамів доданого цукру", - пояснює дієтолог.

Як надмір цукру шкодить організму

За словами Скиталінської, цукор прискорює старіння мозку, погіршує пам’ять, особливо - коротку, сприяє накопиченню зайвої ваги, а також відкладенню жиру в клітинах печінки - жировій дистрофії печінки.

Також він спричиняє відкладання зайвого жиру - це хронічне запалення у всьому тілі. Таке запалення сприяє порушенню обміну речовин, порушенню балансу гормонів та запускає процеси прискореного старіння.

"Крім того, коли організм засвоює велику кількість глюкози та фруктози, ці цукри з’єднуються з білками та жирами, що веде до утворення стійких молекул, які руйнують колаген та еластин, що погіршує стан шкіри, судин, аорти, кришталика, еритроцитів, які переносять кисень", - пояснює Скиталінська.

Різкі стрибки і постійно підвищений рівень глюкози погано впливає на організм. Зокрема, у чоловіків зростає ризик алопеції (облисіння).

Чи є здорові альтернативи цукру

Найпопулярніший - еритритріол, який рекомендують прихильники здорового харчування, як безпечний, виявляється, таким не є, бо сприяє утворенню тромбів (це показали результати найсвіжішого березневого дослідження).

"Систематичне вживання напоїв зі штучними підсолоджувачами розвиває ожиріння та підвищує ризик цукрового діабету 2 типу, нейродегенеративних захворювань, онкологічних (рак молочної залози у жінок в менопаузі, рак товстого кишечника, простати, нирок) та серцево-судинних захворювань", - каже дієтолог.

Вона пояснює, що солодкий смак обдурює наші відчуття, але не організм: очікуючи порцію солодкого та не одержуючи її, клітини поступово стають нечутливими до інсуліну.

"Бажаючи все ж одержати свою глюкозу, організм вимагає ще і ще, що веде до "перепивання" напоїв та переїдання солодощів із штучними підсолоджувачами", - пояснює експерт.

Постійна стимуляція рецепторів, які чекають солодощів, порушує утворення гормонів, відповідальних за насичення.

"Погано впливають підсолоджувачі і на кишкову мікрофлору, збіднюють її, в результаті чого погіршується синтез вітамінів та дуже важливих молекул, які впливають на роботу імунної та нервової систем", - говорить Скиталінська.

Вона радить замість солодких газованих напоїв пити фільтровану воду.

"Ще один лайфхак - пийте протягом дня тепло-гарячу воду із соком лимона. Це смачно, вона втамовує спрагу і зменшує відчуття голоду", - каже дієтолог.