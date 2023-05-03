Пить или не пить. Диетолог рассказала, какой кофе лучше всего употреблять

Как действует кофе

После того, как вы выпиваете чашку кофе, через 45 мин почти 90% кофеина попадает в кровь и это ощущение бодрости и энергии продолжается еще 2,5-4,5 часов, затем кофеин выводится из организма и на смену ему приходит легкая усталость, особенно, если уже послеобеденное время и, особенно, под вечер.

Это происходит потому, что кофеин действует на нейроны (клетки головного мозга) определенным образом: он прикрепляется к рецепторам на их поверхности, их называют аденозиновыми.

Для чего нужны аденозиновые рецепторы

В течение дня в клетках вырабатывается вещество под названием аденозин. Вырабатывается оно из молекулы АТФ (аденозинтрифосфат), являющейся энергетической валютой организма. Утром, когда мы бодры (или относительно бодры), АТФ у нас много, потому что мы выспались и отдохнули за ночь (чем больше АТФ, тем бодрее).

"Но день идет, мы работаем, работает наш мозг и незаметно приходит усталость. Это происходит потому, что от находящихся в нейронах молекул АТФ постепенно отрываются три молекулы фосфата и остаются молекулы аденозина. Каждая оторванная молекула фосфата – это порция энергии для белков, выполняющих разную работу", - сообщила Скиталинская.

Чем больше становится аденозин, тем больше мы чувствуем усталость и сонливость, уточнила диетолог.

Увеличение аденозина – это сигнал организма об истощении запасов энергии. Учитывая, что аденозиновые рецепторы находятся не только в нервной системе, но и в сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и в желудочно-кишечном тракте, мы чувствуем меньше энергии и во всем теле: миокард (сердечная мышца) работает слабее, сосуды расслабляются.

Эта усталость - сигнал, что пора организму отдохнуть. Но вместо сна, люди идут еще за одной чашкой кофе.

Полезен кофе или нет?

Скиталинская сообщает, что все зависит от дозы напитка. Вы можете выпивать 2-3 чашки в день в первой половине дня, без ущерба для здоровья.

Плюсы кофе такие:

Положительное влияние на работу печени и иммунную систему.

Уменьшает риск болезней сердца (снижает уровень провоспалительного белка интерлейкина-1-бета) и воспаление вообще, улучшает состояние и работу сосудов.

Уменьшает вероятность диабета 2 типа, рака печени, простаты, некоторых видов рака молочной железы.

Может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезни Альгеймера (кофеин блокирует бета-амилоидные бляшки и тау-белок, образующиеся при болезни Альцгеймера).

Поэтому кофе не только тонизирует мозг, но и защищает его. Кофе уменьшает воспаление также за счет полифенолов и оксикорической кислоты из обжаренного кофе.

Эспрессо или заварной кофе?

Кроме кофеина и полифенолов в кофе содержатся два вещества — кафестол и кахвеол, но преимущественно в фильтрованном, заварном кофе, кофе по-турецки.

Эти вещества, особенно кафестола, действуя на определенные рецепторы, нарушает регуляцию синтеза холестерина. Если такой "турецкий" заварной кофе пить часто, то это может существенно нарушить холестериновый обмен.

Но тот же кафестол снижает риск диабета и обладает противораковыми свойствами. Поэтому иногда можно и по-турецки.