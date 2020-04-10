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В Херсонской области увеличилось число сбежавших из-под обсервации

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 20:55
В Херсонской области увеличилось число сбежавших из-под обсервации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен

В Херсонской области еще четыре человека, прибывших из временно оккупированного Крыма, сбежали из-под обсервации в Каланчакском районе, всего сбежали 19 человек. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

По его словам, в отношении всех нарушителей карантинных правил составлены административные протоколы.

"Сейчас их (сбежавших из-под обсервации - ред.), к сожалению не 15, а уже 19. Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях, что подразумевает штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Сейчас все люди находятся на самоизоляции под постоянным медико-санитарным контролем", - сообщил Гусев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что днями 15 человек, прибывших из Крыма, сбежали из места обсервации в Херсонской области. Большинство беглецов - из Западной Украины и из Днепропетровской области.

Также сообщалось, что по состоянию на 10 апреля на нарушителей карантина в Украине выписали 4 тысячи административных протоколов. При этом уровень преступности снизился на 25-30%.

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