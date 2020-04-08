ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине изменили правила карантина: кто теперь может работать

STYLERЖизнь    08.04.2020 - 22:45
В Украине изменили правила карантина: кто теперь может работать
Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Правительство Украины изменило ограничительные меры на период карантина из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 24 апреля, а ограничительные меры были усилены с 6-го. Сегодня премьер Денис Шмыгаль сделал заявление о вероятном переносе даты окончания карантинного режима на начало мая и добавил, что тогда же и можно будет говорить об ослаблении запретов.

Вечером глава Кабмина сделал очередные уточнения в карантинные меры. На своей странице в Facebook чиновник разъяснил, какие объекты могут работать на в указанный период, и кому из граждан в возрасте от 60 лет будет позволено выходить из домов и которые не подлежат самоизоляции.

Соответствующие обновления правил в постановлении о предотвращении распространения COVID-19 поддержали на заседании правительства, уточнил Шмыгаль.

Что изменилось в правилах карантина в Украине

Могут работать

  • объекты почты
  • нет запретов на работу курьеров
  • разрешена работа химчисток
  • строительные магазины и предприятия
  • объекты сбора и заготовки отходов

Обязательная госпитализация/самоизоляция предусмотрена для всех, кто пересекает границу Украины.

Местные органы власти могут тратить деньги из местного бюджета и резервных фондов на обсервацию жителей.

Какие граждане в возрасте 60+ не нуждаются в самоизоляции:

  • депутаты всех уровней и мэры
  • медики
  • военные и правоохранители
  • судьи и все те, на кого распространяется действие закона "О противодействии коррупции"
  • работники критической инфраструктуры
  • лица, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением COVID-19

В Украине изменили правила карантина: кто теперь может работать

В Украине обновили правила карантина (Фото: facebook.com/dshmyhal)

Как сообщалось ранее, азартные украинцы делают ставки на дату окончания карантина. Вероятность прекращения ограничительных мер 24 апреля букмекеры оценивают всего в 1%, а вот не ранее чем 1 июня - в 51%.

Исследователи сделали заявление об эффективном препарате от коронавируса Бюджет Украины изменили: сколько выделят на борьбу с коронавирусом
Новости Украины карантинДенис ШмыгальКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь