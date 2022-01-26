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Піта на сковороді з двох інгредієнтів: як швидко приготувати ідеальні "кишеньки" для начинки

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Середа 26 січня 2022 06:50
Піта на сковороді з двох інгредієнтів: як швидко приготувати ідеальні "кишеньки" для начинки Скріншот: Піта на сковороді без дріжджів
Автор: Світлана Мащенко

Бездріжджові коржі на основі всього двох інгредієнтів - води і борошна, з додаванням солі і рослинної олії - ідеальна основа-кишеня для будь-якої начинки: м'яса, риби, овочів, соусів. Називаються вони піта і за смаком схожі на тонкий домашній лаваш.

Секретами приготування поділилася фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Борошно - 350 г + 10-20 г для підпилу
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Вода гаряча - 200 мл

Піта на сковороді з двох інгредієнтів: як швидко приготувати ідеальні &quot;кишеньки&quot; для начинки

Скрін: так буде виглядати наша піта на сковорідці

Покрокове приготування піти

Просійте борошно, в гарячу воду додайте сіль і розмішайте. Влийте гарячу воду в борошно, додайте рослинну олію. Замісіть тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Тісто накрийте і дайте відпочити 20 хвилин.

Тісто розділіть на 8 частин, з кожної скачайте кульку, накрийте і дайте відпочити 5-10 хвилин.

Робочу поверхню добре присипте борошном або змастіть рослинною олією, щоб тісто не прилипало. Кульку розкачайте в корж діаметром 16 см, намагайтеся, щоб форма була обов'язково круглою, так вона краще підніметься при випіканні, утворюючи всередині кишеню.

Викладіть корж на розігріту сковороду і підсмажте з одного боку до рум'яності, переверніть, обсмажте знову до рум'яності. Ще раз переверніть корж на ту сторону, з якої починали обсмажувати, і побачите, як вона надувається.

Раніше ми писали, як приготувати справжні українські м'ясні крученики, або завиванці.

Також блогер поділилася рецептом вірменського лаваша на сковороді.

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