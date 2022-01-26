Піта на сковороді з двох інгредієнтів: як швидко приготувати ідеальні "кишеньки" для начинки

Бездріжджові коржі на основі всього двох інгредієнтів - води і борошна, з додаванням солі і рослинної олії - ідеальна основа-кишеня для будь-якої начинки: м'яса, риби, овочів, соусів. Називаються вони піта і за смаком схожі на тонкий домашній лаваш.

Інгредієнти:

Борошно - 350 г + 10-20 г для підпилу

Сіль - 1 ч. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Вода гаряча - 200 мл

Скрін: так буде виглядати наша піта на сковорідці

Покрокове приготування піти

Просійте борошно, в гарячу воду додайте сіль і розмішайте. Влийте гарячу воду в борошно, додайте рослинну олію. Замісіть тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Тісто накрийте і дайте відпочити 20 хвилин.

Тісто розділіть на 8 частин, з кожної скачайте кульку, накрийте і дайте відпочити 5-10 хвилин.

Робочу поверхню добре присипте борошном або змастіть рослинною олією, щоб тісто не прилипало. Кульку розкачайте в корж діаметром 16 см, намагайтеся, щоб форма була обов'язково круглою, так вона краще підніметься при випіканні, утворюючи всередині кишеню.

Викладіть корж на розігріту сковороду і підсмажте з одного боку до рум'яності, переверніть, обсмажте знову до рум'яності. Ще раз переверніть корж на ту сторону, з якої починали обсмажувати, і побачите, як вона надувається.