Піта на сковороді з двох інгредієнтів: як швидко приготувати ідеальні "кишеньки" для начинки
Бездріжджові коржі на основі всього двох інгредієнтів - води і борошна, з додаванням солі і рослинної олії - ідеальна основа-кишеня для будь-якої начинки: м'яса, риби, овочів, соусів. Називаються вони піта і за смаком схожі на тонкий домашній лаваш.
Секретами приготування поділилася фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Борошно - 350 г + 10-20 г для підпилу
- Сіль - 1 ч. л.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Вода гаряча - 200 мл
Скрін: так буде виглядати наша піта на сковорідці
Покрокове приготування піти
Просійте борошно, в гарячу воду додайте сіль і розмішайте. Влийте гарячу воду в борошно, додайте рослинну олію. Замісіть тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Тісто накрийте і дайте відпочити 20 хвилин.
Тісто розділіть на 8 частин, з кожної скачайте кульку, накрийте і дайте відпочити 5-10 хвилин.
Робочу поверхню добре присипте борошном або змастіть рослинною олією, щоб тісто не прилипало. Кульку розкачайте в корж діаметром 16 см, намагайтеся, щоб форма була обов'язково круглою, так вона краще підніметься при випіканні, утворюючи всередині кишеню.
Викладіть корж на розігріту сковороду і підсмажте з одного боку до рум'яності, переверніть, обсмажте знову до рум'яності. Ще раз переверніть корж на ту сторону, з якої починали обсмажувати, і побачите, як вона надувається.
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