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Готовим настоящие украинские мясные крученики, или завиванцы: просто и безумно вкусно

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 14:10
Готовим настоящие украинские мясные крученики, или завиванцы: просто и безумно вкусно Фото: Крученики с курицей и грибами (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Крученики, или завиванцы - одно из традиционных блюд украинцев. Это рулетики из мяса с разнообразной начинкой: грибами, картофелем, капустой, сыром, черносливом и тому подобное. Интересно, что у каждого региона есть свои варианты кручеников и начинок к ним.

Предлагаем вместе с нами приготовить закуску с беспроигрышной комбинацией вкусов - курицей с грибами.

Как приготовить блюдо быстро и вкусно, пишет Telegram-канал SHUBA FOOD.

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 2 шт.
  • Грибы - 200 г
  • Лук - 1 шт.
  • Сметана - 100 г
  • Масло подсолнечное - 4 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Готовим настоящие украинские мясные крученики, или завиванцы: просто и безумно вкусно

Скриншот: Так будут выглядеть наши крученики

Пошаговое приготовление блюда

Куриное филе хорошо помойте и порежьте на 4 пласта, каждый отбейте, посолите и поперчите.

Грибы помойте, лук почистьте, все мелко порежьте. Нагрейте сковороду с подсолнечным маслом, насыпьте лук и жарьте, помешивая, до полупрозрачности. Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и жарьте 10-15 минут, пока не выпарится жидкость. Охладите.

На каждый пласт мяса выложите грибную начинку и заверните рулетиками. Закрепите их деревянными шпажками. Обжарьте на горячей сковороде, залейте сметаной, разведенной с водой. Посолите по своему вкусу и тушите 25-30 минут.

Блюдо готово!

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