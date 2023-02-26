Песочное печенье с вареньем "на раз два": держите бюджетный рецепт

Песочное печенье с вареньем точно придется по вкусу всей семье, а особенно – детворе. Готовить его очень просто, а ингредиенты – доступные.

Составляющие на 30-35 шт.:

масло – 100 г

сахар – 50 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

яйцо – 1 шт.

сметана – 100 г

мука – 260 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

варенье – 2 ст. л.

манка – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Подготовьте начинку, смешав варенье с манкой и переложите в кондитерский мешок для удобства.

Добавьте в миску мягкое масло, смешайте с сахаром с помощью миксера. Вбейте яйцо комнатной температуры, перебейте миксером. Положите сметану и продолжайте взбивать.

Добавьте часть муки, разрыхлитель и замесите сначала лопаткой, а затем добавьте оставшуюся муку и продолжите месить руками. Должно образоваться мягкое эластичное тесто.

Раскатайте его тонко на посыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на равные квадратики, размером около 5 на 5 см.

Сформируйте каждое печенье (как показано на видео ниже). Разложите все печенье на устланную пергаментом форму. Выложите в центр каждого печенья немного варенья. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

По желанию посыпьте остывшее печенье сахарной пудрой.