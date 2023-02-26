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Песочное печенье с вареньем "на раз два": держите бюджетный рецепт

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Воскресенье 26 февраля 2023 08:30
Песочное печенье с вареньем "на раз два": держите бюджетный рецепт Как приготовить недорогое песочное печенье (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Песочное печенье с вареньем точно придется по вкусу всей семье, а особенно – детворе. Готовить его очень просто, а ингредиенты – доступные.

Рецептом поделилась известная украинская кулинар Лилия Цвит на своем канале YouTube.

Составляющие на 30-35 шт.:

  • масло – 100 г
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 100 г
  • мука – 260 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • варенье – 2 ст. л.
  • манка – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Подготовьте начинку, смешав варенье с манкой и переложите в кондитерский мешок для удобства.

Добавьте в миску мягкое масло, смешайте с сахаром с помощью миксера. Вбейте яйцо комнатной температуры, перебейте миксером. Положите сметану и продолжайте взбивать.

Добавьте часть муки, разрыхлитель и замесите сначала лопаткой, а затем добавьте оставшуюся муку и продолжите месить руками. Должно образоваться мягкое эластичное тесто.

Раскатайте его тонко на посыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на равные квадратики, размером около 5 на 5 см.

Сформируйте каждое печенье (как показано на видео ниже). Разложите все печенье на устланную пергаментом форму. Выложите в центр каждого печенья немного варенья. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

По желанию посыпьте остывшее печенье сахарной пудрой.

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