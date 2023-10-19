"ITALODISCO" б'є рекорди у ТікТок: українці у захваті від хіта

Трек італійського гурту The Kolors "ITALODISCO" за короткий проміжок часу став неймовірно популярним у соціальних мережах. Він б’є всі рекорди за кількістю переглядів, каверів і танців під нього.

РБК-Україна (проект Styler) спробувало розібратися, у чому секрет успіху "ITALODISCO" і як цей трек переосмислюють українські блогери та музиканти.

Про що співають у трендовій пісні "ITALODISCO"

Надпопулярний трек "ITALODISCO" розповідає про танці пари на дискотеці, а також про глибоку ностальгію за минулими часами. Група зняла атмосферний кліп у стилі ретро-дискотеки. І цей самий трек набрав мільйони переглядів.

Насправді популярним він став лише зараз, але вийшов ще 5 місяців тому.

Спочатку піарити пісню в мережі почали самі італійці. У соцмережах з'являлися короткі відео, де люди танцювали під "ITALODISCO".

Секрет популярності "ITALODISCO"

Так, коли драйвова пісня стала популярною у Європі, колектив вирішив випустити ще одну версію, але цього разу англійською. Цей крок допоміг розширити аудиторію.

Та вже за кілька тижнів на новому англомовному відео гурту, налічуються мільйони переглядів, а на сам трек почали записувати кавери.

Тренд танцювати під пісню гурту The Kolors став шалено популярним у соціальних мережах. Особливо у ТікТоці, де є вже понад 775 тисяч відео під оригінальний варіант пісні.

"ITALODISCO" вже навіть встигли перекласти українською. Це зробив український виконавець PeOon. І варто визнати, звучить такий народний варіант неймовірно цікаво та оригінально. І цей варіант відео вже має чимало переглядів.

Що відомо про гурт The Kolors

Італійське тріо існує з 2009 року. На Батьківщині вони за один рік змогли стати доволі популярними та підкорити серця слухачів.

The Kolors (фото: instagram.com/thekolors_stash)

Вони стали резидентами відомого міланського клубу "Le Scimmie" та почали грати на розігріві у відомих зірок.

The Kolors (фото: instagram.com/thekolors_stash)

Цього року гурт розпочав свою співпрацю з великим світовим лейблом "Warner Music Italy".

А трек "ITALODISCO" став першим і, як можна помітити, дуже популярним треком у цій співпраці.

The Kolors (фото: instagram.com/thekolors_stash)