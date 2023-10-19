"ITALODISCO" бьет рекорды в ТикТок: украинцы в восторге от хита
Трек итальянской группы The Kolors "ITALODISCO" за короткий промежуток времени стал невероятно популярным в социальных сетях. Он бьет все рекорды по количеству просмотров, каверов и танцев под него.
РБК-Украина (проект Styler) попыталось разобраться, в чем секрет успеха ITALODISCO и как этот трек переосмысливают украинские блогеры и музыканты.
О чем поют в трендовой песне "ITALODISCO"
Сверхпопулярный трек "ITALODISCO" рассказывает о танцах пары на дискотеке, а также о глубокой ностальгии по прошлым временам. Группа сняла атмосферный клип в стиле ретро-дискотеки. И этот же трек набрал миллионы просмотров.
На самом деле, популярным он стал только сейчас, но вышел еще 5 месяцев назад.
Поначалу пиарить песню в сети начали сами итальянцы. В соцсетях появлялись короткие видео, где люди плясали под "ITALODISCO".
Секрет популярности "ITALODISCO"
Когда драйвовая песня стала популярной в Европе, коллектив решил выпустить еще одну версию, но на этот раз на английском. Этот шаг помог расширить аудиторию.
Но уже через несколько недель на новом англоязычном видео группы, насчитываются миллионы просмотров, а на сам трек начали записывать каверы.
Тренд танцевать под песню группы The Kolors стал безумно популярен в социальных сетях. Особенно в ТикТоке, где есть уже более 775 тысяч видео под оригинальный вариант песни.
"ITALODISCO" уже даже успели перевести на украинский. Это сделал украинский исполнитель PeOon. И стоит признать, звучит такой народный вариант невероятно интересно и оригинально. И этот вариант видео уже набрал много просмотров.
@gitaryyy
Як вам така версія?#народніпісні #весільнамузика #слухайукраїнське #весільніпісні #весілля #вісілє #народнамузика #акордеоноригінальний звук - Peoon
@maksym_petrovich
#песнявтренде #тренд #italodiscocover #italodisco #nikosshow #georgia #manumarghulia #Georgiaоригинальный звук - Максим Вивчарь
Что известно о группе The Kolors
Итальянское трио существует с 2009 года. На Родине они за один год смогли стать популярными и покорить сердца слушателей.
The Kolors (фото: instagram.com/thekolors_stash)
Они стали резидентами известного миланского клуба "Le Scimmie" и начали играть на разогреве у известных звезд.
The Kolors (фото: instagram.com/thekolors_stash)
В этом году группа начала свое сотрудничество с большим мировым лейблом "Warner Music Italy".
А трек "ITALODISCO" стал первым и, как можно заметить, очень популярным треком в этом сотрудничестве.
The Kolors (фото: instagram.com/thekolors_stash)
Раньше мы писали о том, кто такой Лаки Лав, песни которого покорили ТикТок.
А также писали о том, что игра о цветах авто захватила ТикТок.