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Схожий на Меркʼюрі співак без руки. Хто такий Лакі Лав, пісні якого підкорили ТікТок

П'ятниця 08 вересня 2023 10:24
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Схожий на Меркʼюрі співак без руки. Хто такий Лакі Лав, пісні якого підкорили ТікТок Фото: LUCKY LOVE підкорює серця слухачів (instagram.com/thisisluckylove)
Автор: Людмила Жукова

LUCKY LOVE з ТікТок підкорив серця слухачів своїми композиціями, а його музика та образ стали порятунком та віддушиною для людей з інвалідністю, які почуваються самотніми.

Хто ж такий, схожий на Меркьюрі співак без руки, пісні якого підкорюють з першої хвилини своєю ніжністю та душею - читайте у матеріалі нижче.

LUCKY LOVE та його пісні

Відзначимо, що фурор у мережі викликала пісня Masculinity. Користувачі писали артисту, що слухають її на повторі, а її ліричність нікого не залишає байдужим.

Багато хто зазначає, що музикант дуже схожий на лідера гурту Queen Фреді Мерк'юрі. Він також дуже пластичний, сексуальний, чуттєвий і звичайно ж талановитий.

Схожий на Меркʼюрі співак без руки. Хто такий Лакі Лав, пісні якого підкорили ТікТокСхожий на Меркʼюрі співак без руки. Хто такий Лакі Лав, пісні якого підкорили ТікТок

LUCKY LOVE підкорив слухачів своєю музикою (instagram.com/thisisluckylove)

Хто ж такий LUCKY LOVE

Справжнє ім'я виконавця - Люк Брюер, йому 28 років, він артист, модель і drag queen, який живе в Парижі та Берліні.

Його творчість - це про пошук істинної особистості та піклування про себе. До речі, в одному з інтерв'ю Люк повідомив, що він не хоче встановлювати протез для відсутньої руки.

Також артист розповів, що він народився без однієї кінцівки, і його мама завжди його підтримувала і говорила, що не турбується про це.

Кар'єра Люка почалася в Парижі, він приїхав туди й хотів стати моделлю, але там йому сказали, що його мрія не здійсниться. Але все змінилося, коли він потрапив на обкладинку Vogue. Його фотографував Крейг МакДін із Нью-Йорка. Після цього модельні агентства вже пропонували співпрацю.

"Моєю метою було показати, що люди, народжені з пороками, не повинні собі говорити: "Я не зможу", а повинні вірити в себе, - сказав Люк в інтерв'ю Mad officiel.

Після кар'єри моделі Люк відкрився у новому амплуа. Він почав працювати травести-танцюристом у паризькому кабаре Madame Arthur. Танцями француз займався з п'яти років, ініціатором була мати.

Зараз у Instagram Люка не так багато підписників (всього 198 тисяч), але його приклад мотивує багатьох не здаватися, а також приймати людей такими, як вони є, незважаючи ні на що...

Схожий на Меркʼюрі співак без руки. Хто такий Лакі Лав, пісні якого підкорили ТікТокСхожий на Меркʼюрі співак без руки. Хто такий Лакі Лав, пісні якого підкорили ТікТокСхожий на Меркʼюрі співак без руки. Хто такий Лакі Лав, пісні якого підкорили ТікТок

LUCKY LOVE (instagram.com/thisisluckylove)

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