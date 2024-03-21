Пісний капусняк: адаптований рецепт багатовікової страви для Великого посту

Капусняк - суп з квашеною капустою, який водночас був повсякденною й урочистою стравою. Хоча зазвичай капусняк готували з м'ясом і навіть салом, також існує рецепт пісного капусняку, який можна готувати в Великий піст.

Про те, як готувати пісний капусняк з квашеною капустою і пшоном, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами української кухні "Українська Кухня Кращі Традиції".

Що знадобиться для приготування пісного капусняку

Вода - 5 л

Квашена капуста - 500 г

Свіжа капуста - 500 г

Томатний сік - 200 мл

Пшоно - 100 г

Картопля середнього розміру - 5 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Солодкий перець - 1 шт.

Олія - 5-7 ст. л.

Часник - 2 зубчики

Зелень - до вашого смаку

Сіль - до вашого смаку

Як готувати пісний капусняк

Налийте в каструлю воду, поставте на вогонь та доведіть до кипіння. В цей час вимийте та очистьте картоплю, однак не нарізайте її. Квашену капусту подрібніть ножем і вкиньте разом з картоплею до окропу.

Додайте до окропу квашену капусту і картоплю (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Після цього накрийте суп кришкою, доведіть до кипіння та варіть до готовності картоплі приблизно 30 хвилин. Поки чекаєте, натріть на грубій тертці свіжу капусту та ретельно промийте пшоно. Коли картопля відвариться, витягніть її в окрему тарілку, а в каструлю всипте пшоно та натерту капусту.

Додайте натерту на грубій тертці капусту і пшоно (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Доведіть капусняк до кипіння і варіть після цього протягом 15 хвилин. А відварену картоплю потовчіть до стану пюре.

Приготуйте засмажку для капусняка - для початку розігрійте пательню з вилитою на неї олією. Наріжте цибулю кубиками та всипте до розігрітої пательні.

Обсмажте, перемішуючи, до прозорості цибулі. Натріть моркву на грубій тертці, а перець наріжте соломкою - і додайте до засмажки. Смажте, перемішуючи, доти, доки овочі не стануть м'якими.

Засмажка для капусняка (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Після цього додайте лавровий лист і томатний сік та протушкуйте суміш на середньому вогні 10 хвилин. Додайте засмажку до капусняку разом з пюре і посоліть до свого смаку. Ретельно перемішайте густий суп та доведіть до його кипіння. Зменште вогонь та проваріть ще 10 хвилин.

Подрібніть зелень, розчавіть часник і додайте їх до капусняку. Перемішайте, вимкніть вогонь і дайте капусняку настоятися пів години. Після цього капусняк можна подавати до столу.