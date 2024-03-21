Постный капустняк: адаптированный рецепт многовекового блюда для Великого поста

Капустняк - суп с квашеной капустой, который одновременно был повседневным и торжественным блюдом. Хотя обычно капустняк готовили с мясом и даже салом, также существует рецепт постного капустняка, который можно готовить в Великий пост.

О том, как готовить постный капустняк с квашеной капустой и пшеном, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами украинской кухни "Українська Кухня Кращі Традиції".

Что понадобится для приготовления постного капустняка

Вода - 5 л

Квашеная капуста - 500 г

Свежая капуста - 500 г

Томатный сок - 200 мл

Пшено - 100 г

Картофель среднего размера - 5 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Масло растительное - 5-7 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика

Зелень - по вашему вкусу

Соль - по вашему вкусу

Как готовить постный капустняк

Налейте в кастрюлю воду, поставьте на огонь и доведите до кипения. В это время вымойте и очистите картофель, но не нарезайте его. Квашеную капусту измельчите ножом и бросьте вместе с картофелем в кипяток.

Добавьте к кипятку квашеную капусту и картофель (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Затем накройте суп крышкой, доведите до кипения и варите до готовности картофеля примерно 30 минут. Пока ждете, натрите на грубой терке свежую капусту и тщательно промойте пшено. Когда картофель отварится, вытяните его в отдельную тарелку, а в кастрюлю всыпьте пшено и натертую капусту.

Добавьте натертую на грубой терке капусту и пшено (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Доведите капустняк до кипения и варите после этого в течение 15 минут. А отварной картофель потолките до состояния пюре.

Приготовьте зажарку для капустняка - для начала разогрейте сковороду с вылитым на нее маслом. Нарежьте лук кубиками и всыпьте в разогретую сковороду.

Обжарьте, перемешивая, до прозрачности лука. Натрите морковь на грубой терке, а перец нарежьте соломкой - и добавьте к зажарке. Жарьте, перемешивая, пока овощи не станут мягкими.

Зажарка для капустняка (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Затем добавьте лавровый лист и томатный сок и протушите смесь на среднем огне 10 минут. Добавьте зажарку к капустняку вместе с пюре и посолите по своему вкусу. Тщательно перемешайте густой суп и доведите до его кипения. Убавьте огонь и проварите еще 10 минут.

Измельчите зелень, раздавите чеснок и добавьте их к капустняку. Перемешайте, выключите огонь и дайте капустняку настояться полчаса. После этого капустняк можно подавать к столу.