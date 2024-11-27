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Пісні котлети з картоплі та гречки: нескладний рецепт вегетаріанської страви

Як готувати вегетаріанські котлети з гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Котлети з картоплі та гречки - цікавий варіант вегетаріанської страви. До того ж такі картопляно-гречані котлети можна готувати у певні дні Різдвяного посту.

Про те, як готувати вегетаріанські котлети до посту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для пісних котлет

Для того, щоб приготувати котлети до посту, необхідні ці продукти:

  • картопля - 400 г
  • гречка - 200 г
  • морква - 140 г
  • цибуля - 140 г
  • борошно (або панірувальні сухарі) - 3-5 ст. л.
  • олія - 30-40 г
  • сіль - дрібка
  • перець - до смаку
  • копчена паприка - до смаку
  • сушений часник - до смаку
  • хмелі-сунелі - до смаку

Як готувати вегетаріанські котлети

Котлети ліпляться з готової гречки та відвареної картоплі. Тому спочатку картоплю потрібно промити та відварити в мундирі.

Гречку промийте, перекладіть в невелику каструлю, залийте водою та варіть до готовності. Тим часом підготуйте решту інгредієнтів.

Цибулю потрібно почистити та нарізати на невеликі кубики, а моркву - очистити від шкірки та натерти на великій тертці. Щоб смак котлет був більш насиченим, овочі потрібно попередньо присмажити.

Спершу в олії обсмажте цибулю до розм'якшення, протягом приблизно 5 хвилин. Потім всипте моркву і смажити інгредієнти що протягом 5-7 хвилин, перемішуючи.

Як готувати засмажку до пісних котлет (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Відварену картоплю очистьте і натріть на великій терці. Додайте до картоплі відварену гречку, зливши з каші воду, та овочеву засмажку.

Як робити вегетаріанські котлети з картоплі та гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

За бажанням, до картопляної маси можна додати сіль, перець та спеції. Ретельно перемішайте масу і сформуйте невеликі котлети.

Як зробити котлети з картоплі та гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Для того, щоб котлети краще тримали форму, обваляйте їх в борошні або панірувальних сухарях. Після цього потрібно обсмажити котлети на середньому вогні, по 3 хвилини з кожного боку.

Якщо для смаження використовувалась олія, перед подачею спершу викладіть котлети на серветку, щоб прибрати зайвий жир.

 

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