Пісні котлети з картоплі та гречки: нескладний рецепт вегетаріанської страви

Що потрібно для пісних котлет

Для того, щоб приготувати котлети до посту, необхідні ці продукти:

картопля - 400 г

гречка - 200 г

морква - 140 г

цибуля - 140 г

борошно (або панірувальні сухарі) - 3-5 ст. л.

олія - 30-40 г

сіль - дрібка

перець - до смаку

копчена паприка - до смаку

сушений часник - до смаку

хмелі-сунелі - до смаку

Як готувати вегетаріанські котлети

Котлети ліпляться з готової гречки та відвареної картоплі. Тому спочатку картоплю потрібно промити та відварити в мундирі.

Гречку промийте, перекладіть в невелику каструлю, залийте водою та варіть до готовності. Тим часом підготуйте решту інгредієнтів.

Цибулю потрібно почистити та нарізати на невеликі кубики, а моркву - очистити від шкірки та натерти на великій тертці. Щоб смак котлет був більш насиченим, овочі потрібно попередньо присмажити.

Спершу в олії обсмажте цибулю до розм'якшення, протягом приблизно 5 хвилин. Потім всипте моркву і смажити інгредієнти що протягом 5-7 хвилин, перемішуючи.

Як готувати засмажку до пісних котлет (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Відварену картоплю очистьте і натріть на великій терці. Додайте до картоплі відварену гречку, зливши з каші воду, та овочеву засмажку.

Як робити вегетаріанські котлети з картоплі та гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

За бажанням, до картопляної маси можна додати сіль, перець та спеції. Ретельно перемішайте масу і сформуйте невеликі котлети.

Як зробити котлети з картоплі та гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Для того, щоб котлети краще тримали форму, обваляйте їх в борошні або панірувальних сухарях. Після цього потрібно обсмажити котлети на середньому вогні, по 3 хвилини з кожного боку.

Якщо для смаження використовувалась олія, перед подачею спершу викладіть котлети на серветку, щоб прибрати зайвий жир.