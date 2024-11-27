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Постные котлеты из картофеля и гречки: несложный рецепт вегетарианского блюда

Как готовить вегетарианские котлеты из гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Котлеты из картошки и гречки - интересный вариант вегетарианского блюда. К тому же такие картофельно-гречневые котлеты можно готовить в определенные дни Рождественского поста.

О том, как готовить вегетарианские котлеты к посту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для постных котлет

Для того чтобы приготовить котлеты к посту, необходимы эти продукты:

  • картофель - 400 г
  • гречка - 200 г
  • морковь - 140 г
  • лук - 140 г
  • мука (или панировочные сухари) - 3-5 ст. л.
  • растительное масло - 30-40 г
  • соль - щепотка
  • перец - по вкусу
  • копченая паприка - по вкусу
  • сушеный чеснок - по вкусу
  • хмели-сунели - по вкусу

Как готовить вегетарианские котлеты

Котлеты лепятся из готовой гречки и отварного картофеля. Поэтому сначала картошку нужно промыть и отварить в мундире.

Гречку промойте, переложите в небольшую кастрюлю, залейте водой и варите до готовности. Тем временем подготовьте остальные ингредиенты.

Лук нужно почистить и нарезать на небольшие кубики, а морковь очистить от кожуры и натереть на большой терке. Чтобы вкус котлет был насыщеннее, овощи нужно предварительно поджарить.

Сначала в растительном масле обжарьте лук до размягчения, в течение примерно 5 минут. Затем всыпьте морковь и жарьте ингредиенты в течение 5-7 минут, перемешивая.

Как готовить зажарку к постным котлетам (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Отварной картофель очистьте и натрите на большой терке. Добавьте к картофелю отварную гречку, слив из каши воду, и овощную зажарку.

Как делать вегетарианские котлеты из картофеля и гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

По желанию, в картофельную массу можно добавить соль, перец и специи. Тщательно перемешайте массу и сформируйте небольшие котлеты.

Как сделать котлеты из картофеля и гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Для того чтобы котлеты лучше держали форму, обваляйте их в муке или панировочных сухарях. После этого нужно обжарить котлеты на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.

Если для жарки использовалось масло, перед подачей сначала выложите котлеты на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

 

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