Постные котлеты из картофеля и гречки: несложный рецепт вегетарианского блюда

Что нужно для постных котлет

Для того чтобы приготовить котлеты к посту, необходимы эти продукты:

картофель - 400 г

гречка - 200 г

морковь - 140 г

лук - 140 г

мука (или панировочные сухари) - 3-5 ст. л.

растительное масло - 30-40 г

соль - щепотка

перец - по вкусу

копченая паприка - по вкусу

сушеный чеснок - по вкусу

хмели-сунели - по вкусу

Как готовить вегетарианские котлеты

Котлеты лепятся из готовой гречки и отварного картофеля. Поэтому сначала картошку нужно промыть и отварить в мундире.

Гречку промойте, переложите в небольшую кастрюлю, залейте водой и варите до готовности. Тем временем подготовьте остальные ингредиенты.

Лук нужно почистить и нарезать на небольшие кубики, а морковь очистить от кожуры и натереть на большой терке. Чтобы вкус котлет был насыщеннее, овощи нужно предварительно поджарить.

Сначала в растительном масле обжарьте лук до размягчения, в течение примерно 5 минут. Затем всыпьте морковь и жарьте ингредиенты в течение 5-7 минут, перемешивая.

Как готовить зажарку к постным котлетам (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Отварной картофель очистьте и натрите на большой терке. Добавьте к картофелю отварную гречку, слив из каши воду, и овощную зажарку.

Как делать вегетарианские котлеты из картофеля и гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

По желанию, в картофельную массу можно добавить соль, перец и специи. Тщательно перемешайте массу и сформируйте небольшие котлеты.

Как сделать котлеты из картофеля и гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Для того чтобы котлеты лучше держали форму, обваляйте их в муке или панировочных сухарях. После этого нужно обжарить котлеты на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.

Если для жарки использовалось масло, перед подачей сначала выложите котлеты на салфетку, чтобы убрать лишний жир.