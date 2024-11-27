Постные котлеты из картофеля и гречки: несложный рецепт вегетарианского блюда

Котлеты из картошки и гречки - интересный вариант вегетарианского блюда. К тому же такие картофельно-гречневые котлеты можно готовить в определенные дни Рождественского поста.
О том, как готовить вегетарианские котлеты к посту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Для того чтобы приготовить котлеты к посту, необходимы эти продукты:
Котлеты лепятся из готовой гречки и отварного картофеля. Поэтому сначала картошку нужно промыть и отварить в мундире.
Гречку промойте, переложите в небольшую кастрюлю, залейте водой и варите до готовности. Тем временем подготовьте остальные ингредиенты.
Лук нужно почистить и нарезать на небольшие кубики, а морковь очистить от кожуры и натереть на большой терке. Чтобы вкус котлет был насыщеннее, овощи нужно предварительно поджарить.
Сначала в растительном масле обжарьте лук до размягчения, в течение примерно 5 минут. Затем всыпьте морковь и жарьте ингредиенты в течение 5-7 минут, перемешивая.
Как готовить зажарку к постным котлетам (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Отварной картофель очистьте и натрите на большой терке. Добавьте к картофелю отварную гречку, слив из каши воду, и овощную зажарку.
Как делать вегетарианские котлеты из картофеля и гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
По желанию, в картофельную массу можно добавить соль, перец и специи. Тщательно перемешайте массу и сформируйте небольшие котлеты.
Как сделать котлеты из картофеля и гречки (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Для того чтобы котлеты лучше держали форму, обваляйте их в муке или панировочных сухарях. После этого нужно обжарить котлеты на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.
Если для жарки использовалось масло, перед подачей сначала выложите котлеты на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить грибной суп с гречкой и опятами.
Кроме этого, рассказывали 5 рецептов вкусных блюд к Рождественскому посту.