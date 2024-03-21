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Спанакопіта: ситний грецький пиріг, якій готується дуже легко та швидко

Четвер 21 березня 2024 07:43
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Спанакопіта: ситний грецький пиріг, якій готується дуже легко та швидко Як готувати грецькій пиріг Спанакопіта (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Грецькій пиріг Спанакопіта готується на основі витяжного тіста Філо. Начинка цього пирога трошки солонувата й у поєднанні з хрумким тістом смак виходить неймовірний. Такий пиріг підійде для сніданку чи вечері, а ще - для дієтичного харчування.

Як приготувати грецькій пиріг Спанакопіта, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Світ порад".

Що вам знадобиться

  • Тісто Філо - 200 г
  • Шпинат свіжий - 3 пучки
  • Цибуля червона - 1 шт.
  • Сир Фета - 200 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Олія оливкова - 4 ст. ложки
  • Сіль, перець чорний мелений - до свого смаку

Як готувати пиріг Спанакопіта

Червону цибулину потрібно очистити від лушпиння, дрібно нарізати, а потім закинути на розігріту сковорідку, попередньо змащену оливковою олією. Смажити цибулю потрібно на середньому вогні до м'якості та прозорості.

Свіжий шпинат потрібно промити під водою, нарізати тонкими смужками, додати до цибулі на сковорідці. Пасеруйте 2 хвилини, постійно помішуючи. Шпинат має трохи потемніти та зменшитися в об'ємі. Дайте йому охолонути після смаження.

Сир Фета дістаньте з розсолу, роздавіть виделкою, додайте мелений перець, вбийте яйця. Розмішайте все до однорідності за допомогою виделкою чи віночком.

Форму для випікання змастіть олією. З кожного боку викладіть по одному аркушу тіста, щоб краї звисали за форму. Тісто змастіть олією. Всередину покладіть ще два листки тіста та змастіть їх олією.

У тісто покладіть начинку та розрівняйте її ложкою. Краї тіста загорніть усередину, повністю закриваючи начинку. Зверху тісто також змастіть олією.

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте всередину форму з пирогом. Випікайте 30-35 хвилин до готовності. Дайте йому трохи охолонути та наріжте на порційні шматки.

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