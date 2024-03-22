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Постные голубцы из картофеля для Великого поста от известной кулинарки

Пятница 22 марта 2024 07:44
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Постные голубцы из картофеля для Великого поста от известной кулинарки Как приготовить вкуснейшие голубцы с картофелем (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Голубцы традиционно готовят с фаршем и рисом, но начинка может быть любая. К примеру, в пост можно делать голубцы просто с рисом, с гречкой или с картошкой.

Как приготовить постные голубцы с картофелем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео известной кулинарки Лилии Цвит.

Что вам понадобится

  • Капуста белокочанная - 1 кг
  • Картофель - 1 кг
  • Лук репчатый - 3 шт.
  • соль - 1 ч. ложка
  • Черный перец молотый - 0,5 ч. ложки

Заливка:

  • Вода - 1,5 л
  • Соль - 1,5 ч. ложки
  • Паста томатная - 1 ст. ложка

Как готовить песни голубцы с картофелем

С помощью острого ножа вырежьте у капусты кочерыжку. Головку окуните в кипящую подсоленную воду, пропарьте и отделите листики. В процессе пропаривания листья должны отделяться сами по себе. С каждого пропаренного листа срежьте твердые прожилки. Отложите в сторону.

Сырой картофель и 1 большую луковицу почистите, перебейте в блендере до состояния пюре. Положите в кастрюлю, добавьте соль и перец. Перемешайте. Поставьте на маленький огонь и варите, помешивая, пока масса не начнет густеть – примерно 10 минут.

Почистите две крупные луковицы, порежьте и пожарьте до золотистого цвета на растительном масле. Добавьте в картофель и перемешайте.

Дно кастрюли, в которой будете готовить голубцы, выстелите остатками капусты. На каждый лист капусты выложите столовую ложку начинки, сверните в рулетик и подогните края внутрь. Выкладывайте голубцы в кастрюлю плотными рядами.

Смешайте в отдельной миске ингредиенты для заливки, залейте голубцы. Поставьте кастрюлю с голубцами на небольшой огонь. После закипания проварите их в течение часа.

Раньше мы писали о том, как приготовить вкусный греческий пирог Спанакопита.

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