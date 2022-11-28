Пісне меню: як приготувати ароматний грибний суп за традиційним рецептом
Як приготувати пісний суп із сушених грибів (фото: freepik.com)
Традиційно грибний суп готували під час посту. Він поживний та добре насичує організм білками, що особливо важливо при відмові від тваринної їжі.
Як приготувати ароматний пісний суп із сушених грибів, розповідаємо у матеріалі Styler.
Грибний суп на засмажці із борошна
Суп із сушених білих грибів одна із найкращих страв під час посту. Він не потребує особливих спецій, оскільки гриби надають насиченого аромату, а борошняна заправка - густу консистенцію.
До класичного рецепта можна додавати ще консервовану або варену квасолю. Тоді суп стане ще поживнішим.
Інгредієнти:
- 100 г сушених білих грибів
- 1 цибулина
- 1 морква
- 5 картоплин
- 1 ст. ложка борошна
- 2 ст. ложки олії
- сіль за смаком
Як приготувати:
- Сушені білі гриби намочіть на 3 години, щоб вони розбухнули. Тоді промийте у проточній воді і наріжте.
- Грибний настій процідіть крізь кілька шарів марлі. Додайте до нього стільки води, щоб загальний обсяг був 3 л.
- Доведи до кипіння. Тоді зменште вогонь і варіть гриби 40-50 хвилин. Коли в процесі варіння вони опускаються на дно каструлі, це свідчить про готовність.
- Наріжте картоплю невеликими шматками й додайте у грибний суп картоплю. Варіть 10 хвилин.
- Подрібніть цибулю й на олії пасеруйте протягом 5 хвилин. Тоді додайте натерту на великій терці моркву і смажте 3-5 хвилин.
- До засмажки додайте борошно, перемішайте і тримайте на вогні ще 2-3 хвилини.
- Додайте засмажку в суп, посоліть і варіть ще 10 хвилин.
- Перед подачею грибний суп має настоятися щонайменше 10 хвилин. Коли нема посту, то його можна присмачити сметаною.