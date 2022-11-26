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Готуємо цибуляники: забутий рецепт смачнющих українських млинців

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Субота 26 листопада 2022 17:05
Готуємо цибуляники: забутий рецепт смачнющих українських млинців Скріншот: Як приготувати цибуляники
Автор: Світлана Мащенко

Цибуляники - смачні українські млинці, родом з Чернігівщини. Це такі собі "деруни", але за основу ми візьмемо цибулю.

Рецептом поділився телеведучий і експерт з кулінарії Костянтин Грубич.

Інгредієнти:

  • Манні крупи - 5 ст. л.
  • Молоко - 2/3 склянки
  • Цибуля - 5 шт.
  • Яйця - 5 шт.
  • Сіль, приправа, перець до смаку
  • Олія - 50 г

Покрокове приготування

Для приготування цибуляників підготуйте однакову кількість столових ложок манки, цибулин та яєць.

Манну крупу замочіть на кілька хвилин у теплому молоці, довівши суміш до стану густої сметани.

До манно-молочної маси додайте дрібно нашатковану цибулю, яйця, сіль, смакову приправу та чорний мелений перець.

Ретельно вимісіть. Смажити цибуляники треба на олії з обох боків.

Раніше ми писали, як приготувати найсмачніший Олів'є.

Також читайте про рецепт домашніх шпротів із сардини.

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