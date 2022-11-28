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Постное меню: как приготовить ароматный грибной суп по традиционному рецепту

Как приготовить суп из сушеных грибов (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Традиционно грибной суп готовили во время поста. Он питателен и хорошо насыщает организм белками, что особенно важно при отказе от животной пищи.

Как приготовить ароматный постный суп из сушеных грибов, рассказываем в материале Styler .

Грибной суп на заправке из муки

Суп из сушеных белых грибов - одно из лучших блюд во время поста. Он не нуждается в особых специях, поскольку грибы придают насыщенный аромат, а мучная заправка - густую консистенцию.

К классическому рецепту можно добавлять еще консервированную или вареную фасоль. Тогда суп станет еще более питательным.
Ингредиенты:

  • 100 г сушеных белых грибов
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 5 картофелин
  • 1 ст. ложка муки
  • 2 ст. ложки масла
  • соль по вкусу

Как приготовить:

  1. Сушеные белые грибы намочите на 3 часа, чтобы они разбухли. Затем промойте в проточной воде и нарежьте.
  2. Грибной настой процедите через несколько слоев марли. Добавьте в него столько воды, чтобы общий объем был 3 л.
  3. Доведи до кипения. Тогда убавьте огонь, и варите грибы 40-50 минут. Когда в процессе варки они опускаются на дно кастрюли, это говорит о готовности.
  4. Нарежьте картофель небольшими кусками и добавьте в грибной суп картофель. Варите 10 минут.
  5. Измельчите лук и на масле в сковороде готовьте в течение 5 минут. Тогда добавьте натертую на большой терке морковь и жарьте 3-5 минут.
  6. К заправке добавьте муку, перемешайте и держите на огне еще 2-3 минуты.
  7. Добавьте поджарку в суп, посолите и варите еще 10 минут.
  8. Перед подачей грибной суп должен настояться не менее 10 минут. Если нет поста, то его можно добавить еще сметану.

Раньше мы делились рецептами вкуснейших салатов из сезонных овощей.

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