Письмо или рисунок защитнику Украины: как отправить послание на фронт для ВСУ

"Я люблю писать и получать письма. И точно знаю, что я не одна. Сейчас много разных инициатив по передаче рисунков и писем на передовую. Я создала небольшой сайт. Потом мои друзья помогли его протестировать и визуально оформить", - рассказала создательница проекта "Привет, воин!" Саша Летова.

На этом сайте можно написать письмо, прислать рисунок, просто сказать какие-то добрые слова нашим воинам. А еще можно почитать письма от других украинцев. Как шутят волонтеры – можно даже отправить приглашение на свидание или предложение пожениться.

Волонтеры могут распечатать любые материалы с этого сайта, чтобы передать эти письма потом на передовую лично нашим защитникам. В том числе и туда, где нет сейчас интернета.

Стоит отметить, что за первые три дня существования сайта было размещено более 200 писем и рисунков для бойцов ВСУ.

Пользоваться сайтом очень просто:

Открываете сайт по этой ссылке

Выбираете необходимый пункт меню: написать, почитать или помочь армии

Пишите письмо или загружаете картинки в специальную форму

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