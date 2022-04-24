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Лист або малюнок захиснику України: як відправити послання на фронт для ЗСУ

Як відправити лист або малюнок захисникам України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Активісти створили спеціальний сайт для тих, хто хоче відправити лист, побажання, молитви, малюнки та обереги захисникам України на фронт.

Що це за сайт і як будуть доставлятися листи – читайте в Styler нижче.

"Я люблю писати та отримувати листи. І точно знаю, що я не одна. Зараз багато різних ініціатив з передачі малюнків і листів на передову. Я створила невеликий сайт. Потім мої друзі допомогли його протестувати та візуально оформити", - розповіла авторка проєкту "Привіт, воїн!" Саша Лєтова.

На цьому сайті можна написати листа, надіслати малюнок, просто сказати якісь добрі слова нашим воїнам. А ще можна почитати листи від інших українців. Як жартують волонтери - можна навіть відправити запрошення на побачення або пропозицію одружитися.

Волонтери можуть роздрукувати будь-які матеріали з цього сайту, щоб передати ці листи потім на передову особисто нашим захисникам. У тому числі й туди, де немає зараз Інтернету.

Варто відзначити, що за перші три дні існування сайту було розміщено понад 200 листів і малюнків для бійців ЗСУ.

Користуватися сайтом дуже просто:

  • Відкриваєте сайт по цьому посиланню
  • Вибираєте необхідний пункт меню: написати, почитати або допомогти армії
  • Пишіть лист або завантажуєте картинки в спеціальну форму

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився телеграм-бот для тих, хто хоче стати волонтером і допомагати українцям.

А також розповідали про те, що в Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022".

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