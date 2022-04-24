Лист або малюнок захиснику України: як відправити послання на фронт для ЗСУ

"Я люблю писати та отримувати листи. І точно знаю, що я не одна. Зараз багато різних ініціатив з передачі малюнків і листів на передову. Я створила невеликий сайт. Потім мої друзі допомогли його протестувати та візуально оформити", - розповіла авторка проєкту "Привіт, воїн!" Саша Лєтова.

На цьому сайті можна написати листа, надіслати малюнок, просто сказати якісь добрі слова нашим воїнам. А ще можна почитати листи від інших українців. Як жартують волонтери - можна навіть відправити запрошення на побачення або пропозицію одружитися.

Волонтери можуть роздрукувати будь-які матеріали з цього сайту, щоб передати ці листи потім на передову особисто нашим захисникам. У тому числі й туди, де немає зараз Інтернету.

Варто відзначити, що за перші три дні існування сайту було розміщено понад 200 листів і малюнків для бійців ЗСУ.

Користуватися сайтом дуже просто: