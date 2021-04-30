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"Письма счастья" отменили: кто из водителей не будет получать (новые правила)

Автор: Styler

В Украине отменили обязательные письма о нарушениях, которые отправляют водителям на почту. Однако только для тех нарушителей правил дорожного движения (ПДД), которые оплатили штраф в первые 10 дней.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Почему отменили "письма счастья"?

На такие письма тратятся немалые средства, ведь печать и исправление административного постановления правонарушителю стоят 51,06 грн.

Деньги, которые тратили на печать "писем счастья", теперь направят на расширение парковок в разных городах страны.

Также еще одна проблема, которой теперь удастся избежать - повторная оплата штрафов. Многие водители сначала оплачивали штраф в первые 10 дней, а позже получали "письмо счастья", и из страха попасть в реестры должников платили еще раз.

Скидка в 50% для тех, кто оплачивает штраф в первые 10 дней, тоже осталась в силе.

Отмена писем счастья вступит в силу после того, как принятый Радой законопроект подпишет президент, и документ опубликуют в официальной прессе.

Напомним, что в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.

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