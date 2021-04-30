"Листи щастя" скасували: хто з водіїв їх не отримуватиме (нові правила)

В Україні скасували обов'язкові листи про порушення, які відправляють водіям на пошту. Однак тільки для тих порушників правил дорожнього руху ПДР), які сплатили штраф у перші 10 днів.
Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".
На такі листи витрачаються чималі кошти, адже друк та виправлення адміністративної постанови правопорушнику коштують 51,06 грн.
Гроші, які витрачали на друк "листів щастя", тепер направлять на розширення парковок у різних містах країни.
Також ще одна проблема, якої тепер вдасться уникнути - повторна оплата штрафів. Багато водіїв спочатку оплачували штраф в перші 10 днів, а пізніше отримували "лист щастя", і зі страху потрапити в реєстри боржників, платили ще раз.
Знижка в 50% для тих, хто оплачує штраф в перші 10 днів, теж залишилася в силі.
Скасування листів щастя набуде чинності після того, як прийнятий Радою законопроект підпише президент, і документ опублікують в офіційній пресі.
Нагадаємо, що в Україні набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штрафні санкції будуть застосовуватися як до водіїв, так і до пішоходів і велосипедистів.