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"Листи щастя" скасували: хто з водіїв їх не отримуватиме (нові правила)

Автор: Styler

В Україні скасували обов'язкові листи про порушення, які відправляють водіям на пошту. Однак тільки для тих порушників правил дорожнього руху ПДР), які сплатили штраф у перші 10 днів.

Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Чому скасували "листи щастя"?

На такі листи витрачаються чималі кошти, адже друк та виправлення адміністративної постанови правопорушнику коштують 51,06 грн.

Гроші, які витрачали на друк "листів щастя", тепер направлять на розширення парковок у різних містах країни.

Також ще одна проблема, якої тепер вдасться уникнути - повторна оплата штрафів. Багато водіїв спочатку оплачували штраф в перші 10 днів, а пізніше отримували "лист щастя", і зі страху потрапити в реєстри боржників, платили ще раз.

Знижка в 50% для тих, хто оплачує штраф в перші 10 днів, теж залишилася в силі.

Скасування листів щастя набуде чинності після того, як прийнятий Радою законопроект підпише президент, і документ опублікують в офіційній пресі.

Нагадаємо, що в Україні набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штрафні санкції будуть застосовуватися як до водіїв, так і до пішоходів і велосипедистів.

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