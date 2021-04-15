"Письма счастья" хотят отправлять не всем водителям: Рада приняла закон за основу

В Украине "письма счастья" хотят не присылать водителям-нарушителям , которые сразу оплатили штраф. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5058.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" документ проголосовали 313 парламентариев.

Этот закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу выполненных постановлений.

В документе прописано, что постановление об админвзыскании за правонарушение безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), направляется заказным письмом с уведомлением не всем нарушителям.

А только в случае, если постановление не было выполнено путем оплаты штрафа в течение 15 дней со дня его вынесения.

Проект расширяет основания вступления постановления в законную силу, а именно в случае ее выполнения, то есть уплаты штрафа.