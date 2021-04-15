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"Письма счастья" хотят отправлять не всем водителям: Рада приняла закон за основу

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 17:48
"Письма счастья" хотят отправлять не всем водителям: Рада приняла закон за основу Фото: "письма счастья" хотят отправлять не всем водителям-нарушителям (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине "письма счастья" хотят не присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5058.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" документ проголосовали 313 парламентариев.

Этот закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу выполненных постановлений.

В документе прописано, что постановление об админвзыскании за правонарушение безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), направляется заказным письмом с уведомлением не всем нарушителям.

А только в случае, если постановление не было выполнено путем оплаты штрафа в течение 15 дней со дня его вынесения.

Проект расширяет основания вступления постановления в законную силу, а именно в случае ее выполнения, то есть уплаты штрафа.

Напомним, 17 марта в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.

Как писало РБК-Украина, ранее в полиции разъяснили, как ужесточат наказание за пьяные ДТП с жертвами.

Так, 16 февраля ВРУ ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №2695.

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