"Письма счастья" хотят отправлять не всем водителям: Рада приняла закон за основу
В Украине "письма счастья" хотят не присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5058.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" документ проголосовали 313 парламентариев.
Этот закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу выполненных постановлений.
В документе прописано, что постановление об админвзыскании за правонарушение безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), направляется заказным письмом с уведомлением не всем нарушителям.
А только в случае, если постановление не было выполнено путем оплаты штрафа в течение 15 дней со дня его вынесения.
Проект расширяет основания вступления постановления в законную силу, а именно в случае ее выполнения, то есть уплаты штрафа.
Напомним, 17 марта в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам.
Как писало РБК-Украина, ранее в полиции разъяснили, как ужесточат наказание за пьяные ДТП с жертвами.
Так, 16 февраля ВРУ ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №2695.