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Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Четвер 08 серпня 2024 13:47
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Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей Інна та Тімур Мірошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Styler Editor 4

Тімур та Інна Мірошниченки на початку літа удочерили 8-річну дівчинку Ангеліну. Зараз сім'я, в якій вже четверо дітей, проходить непростий період адаптації, і блогерка вирішила поділитися в мережі, як спочатку відреагували її батьки, а також батьки чоловіки на ідею усиновлення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram-акаунт багатодітної мами.

Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Інна Мірошниченко зі своєю мамою (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Ми не погоджували з нашими батьками ідею усиновити дитину. Дітей. Просто повідомили про свій уже готовий намір. Вони були трохи шоковані", - згадала юрист.

Також вона відзначила, що бабусі спочатку сумнівалися, чи вистачить у них часу та сил на всіх трьох онуків. А коли пара цього року оголосила про те, що вони хочуть усиновити ще одну дитину, родичі були шоковані.

Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Батьки Інни (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Коли дійшло до усиновлення вдруге, і ми сказали, що шукаємо дитину 8-12 років, моя мама була в шоці вже не трішки. Просила подумати. Бо це "сформована особистість", - продовжила адвокат.

Батько Інни і в першому, і в другому випадку коротко запитав: "Це остаточне рішення?". А потім привітав пару.

Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Батько блогерки (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Незважаючи на це, рідні знаменитостей відразу ж прийняли онуків, як рідних, і полюбили безумовно. Вони ніколи не критикували рішення подружжя і не радили "повернути дітей" назад.

"Це - наші діти. І їхні онуки. Вони окутали їх тотальною любов'ю. А любов, як відомо, зцілює будь-які рани", - зауважила багатодітна мама.

Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Тімур Мірошниченко зі своїми батьками (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченків

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.

Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Родина влітку 2023 року (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У листопаді хлопчику зробили серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків.

Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Марко та Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У жовтні минулого року Інна Мірошниченко заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.

У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Дівчинка дуже щаслива у родині (фото: instagram.com/_inna_mi_)

З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, у якому вона була.

Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Родина Мірошниченків на відпочинку (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Раніше родина Мірошниченків розповіла про перші труднощі удочеріння.

Також читайте про те, як Мірошниченки привітали прийомного сина з днем народження.

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