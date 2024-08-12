После заявлений об усыновлении. Жена Решетника призналась, хочет ли взять малыша из детдома
Супруга Григория Решетника рассказала, планируют ли они взять ребенка из детского дома, как это недавно сделала другая семейная пара - Тимур и Инна Мирошниченко, которые удочерили 8-летнюю Ангелину.
Что об этом думает избранница ведущего и как тему усыновления комментировал сам Решетник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дети Решетников на отдыхе (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Как известно, блогерша со своей мамой и сыновьями сейчас отдыхают на морском побережье за границей - где именно, знаменитость не уточнила. Семья наслаждается беззаботными деньками перед началом нового учебного года.
Периодически Кристина общается со своей аудиторией в блоге. В этот у нее спросили: "Мечтаете ли вы о доченьке? Не хотелось бы удочерить девочку?". Она же призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка.
"Надеемся, что Бог пошлет нам еще одну красавицу. Но если нет, я думала о том, что хотела бы удочерить девочку. Посмотрим. Время покажет", - написала в ответ блогерша.
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Что ранее Решетники говорили об усыновлении
Отметим, что два года назад пара в одном из интервью рассказывала, что хочет подарить семью одному или даже двум приемным детям.
"В марте я увидела фото и видео, как эвакуировали детей с востока, с юга, из Харькова также были детки. Совсем маленькие, их там перевозили на автобусах. И я помню это видео. Просто до слез. Когда их так много", - со слезами на глазах говорила супруга Решетника.
Супруга телеведущего (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Затем она отыскала место, куда увезли этих детей, и семейная пара поехала на Закарпатье с гуманитарной миссией. Тогда Кристина начала задумываться об усыновлении и рассказала мужу, что взяла бы из детского дома четвертого ребенка.
"Может, не только четвертого ребенка. Может, и пятого", - с оптимизмом говорил тогда Григорий Решетник.
Ведущий подчеркнул, что во время войны каждая семья должна задуматься об усыновлении.
Супруги с тремя детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Ранее жена Решетника ответила, когда вернется домой.
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При создании материала были использованы источники: Stories из Instagram Кристины Решетник, интервью звездной пары для "ЖВЛ".