Після виїзду з України Ханумак заявив, що має відстрочку: зірка "Кварталу" назвав причину

Як Ханумак виїхав з України

У пості музикант пожартував про те, що "його випустив Петро Олексійович Порошенко, який допоміг з оформленням документів".

Насправді ж, як пояснив актор, він не порушив ніякий закон, адже оновив дані та пройшов ВЛК. Однак не став висвітлювати це у соцмережах, оскільки не вважав за потрібне.

"Ніколи не думав, що страшна хвороба з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, зіграє на руку і дозволить побачитися з дитиною. Усі мої близькі, друзі, знайомі, колеги знають про постійний Сальбутамол у моїй кишені та періодично астматичні напади", - пояснив Ханумак.

"В нас у сім'ї це від діда по мамі, і кому треба сказати "дякую" за виїзд, так це не Президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії, а покійному діду Арто", - також зауважив він.

Ханумак розповів про виїзд з України (Фото: instagram.com/hanumak)

Також шоумен показав скриншот, де можна побачити, що він є військовозобов'язаним, але має відстрочку до 3 листопада 2024 року. Зірка "Кварталу" наостанок зауважив, що виїхав до Штатів, оскільки хоче бути поруч із сином. Але, якби його дитина знаходилася в Україні, то він би не став цього робити.

"Якби він перебував в Україні полетів би я? Ні. Відповідь очевидна", - написав артист.

Шоумен показав скриншот документа (Фото: instagram.com/hanumak)

Коли стало відомо про виїзд Ханумака

Нагадаємо, напередодні виконавець показав у своєму блозі зворушливе відео зустрічі з сином. У підписі до ролика він заявив, що готовий розплатитися власною репутацією та бути "зрадником", аби лише знаходитись поруч з дитиною.

"Жодний клімат та пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та кохання мами не замінять дитинство без батька. Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком. Ми знову разом", - зазначав Руслан.

До слова, в Америці також мешкає колишня обраниця зірки, мама його сина - блогерка Аліна Шаманська, з якою вони нещодавно офіційно розлучились.

Музикант пояснив, чому полетів до США (Фото: instagram.com/hanumak)