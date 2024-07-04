После выезда из Украины Ханумак заявил, что имеет отсрочку: звезда "Квартала" назвал причину

Как Ханумак выехал из Украины

В посте музыкант пошутил о том, что "его выпустил Петр Алексеевич Порошенко, который помог с оформлением документов".

На самом же деле, как объяснил актер, он не нарушил закон, ведь обновил данные и прошел ВВК. Однако не стал освещать это в соцсетях, поскольку не счел нужным.

"Никогда не думал, что страшная болезнь с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком. Все мои близкие, друзья, знакомые, коллеги знают о постоянном Сальбутамоле в моем кармане и периодических астматических приступах", - объяснил Ханумак.

"У нас в семье это от деда по маме, и кому надо сказать "спасибо" за выезд, так это не Президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду Арто", - также отметил он.

Ханумак рассказал о выезде из Украины (фото: instagram.com/hanumak)

Также шоумен показал скриншот, где можно увидеть, что он является военнообязанным, но имеет отсрочку до 3 ноября 2024 года. Звезда "Квартала" напоследок добавил, что выехал в Штаты, поскольку хочет быть рядом с сыном. Но если бы его ребенок находился в Украине, то он бы не стал этого делать.

"Если бы он находился в Украине, полетел бы я? Нет. Ответ очевиден", - написал артист.

Шоумен показал скриншот документа (Фото: instagram.com/hanumak)

Когда стало известно о выезде Ханумака

Напомним, накануне исполнитель показал в своем блоге трогательное видео встречи с сыном. В подписи к ролику он заявил, что готов расплатиться собственной репутацией и быть "предателем", лишь бы находиться с ребенком.

"Ни один климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство без отца. Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", - отмечал Руслан.

К слову, в Америке также живет бывшая избранница звезды, мама его сына - блогерша Алина Шаманская, с которой они недавно официально развелись.

Музыкант объяснил, почему улетел в США (Фото: instagram.com/hanumak)