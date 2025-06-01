Після трирічної паузи і мовчання про війну: Гайтана вперше за довгий час виступила у Києві

Після тривалої паузи українська співачка Гайтана знову з’явилася на великій сцені. Вперше з початку повномасштабної війни вона виступила в Києві - 31 травня артистка дала концерт на фестивалі "Покоління".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

На столичному концерті Гайтана заспівала низку своїх хітів українською мовою: прозвучали знайомі композиції "Самотня Боса", "Два вікна", "На землі й на небі", "Не йди", а також нові пісні, з якими вона поділилася з публікою.

Втім, повернення з концертом викликало неоднозначну реакцію. Річ у тім, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Гайтана майже повністю зникла з медіаполя.

Вона не висловлювалася про війну, не робила заяв, хоча іноді публікувала знімки з українським прапором.

Улітку 2024 року навколо співачки спалахнув перший гучний скандал. Причиною став допис у соцмережах, де вона написала російською: "Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки... Це повертає мені відчуття дому".

Попри емоційність, саме мова звернення викликала шквал критики серед українських користувачів.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Відповідаючи на обурення, Гайтана пояснила, що у її родині розмовляють кількома мовами - українською, російською, англійською, німецькою та французькою, і вона хоче бути зрозумілою для всіх своїх підписників.

"В Україні прадіда вбили ті, хто говорив німецькою. В Сербії моїх рідних вбили ті, хто розмовляв англійською. В Конго моїх рідних вбивали ті, хто говорив французькою. В Україні зараз ворог спілкується російською. Майже всі мови світу мають скелети у шафі...", - написала вона.

Однак це пояснення не заспокоїло аудиторію - навпаки, багато хто звинуватив артистку в надмірній нейтральності у час, коли більшість українських митців чітко висловлюють підтримку ЗСУ та засуджують російську агресію.

Згодом, реагуючи на критику, співачка опублікувала допис українською, закликаючи: "спілкуватися мовою кохання", а не розпалювати конфлікти через мову.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Проте в серпні 2024 року ситуація повторилася: Гайтана виступила в Бішкеку (Киргизстан) із сольним концертом, де виконувала винятково пісні російською.

Українські слухачі звернули увагу, що в афішах не було жодної згадки про українську музику, а сама співачка у своїх постах не згадала про свою належність до України.

Ці моменти серйозно похитнули довіру української публіки до артистки, яка ще у 2000-х була однією з найпопулярніших виконавиць країни.

Попри заклики до толерантності, затяжне мовчання про війну та використання мови країни-агресора в публічному просторі стали каменем спотикання у стосунках Гайтани з її колишньою аудиторією в Україні.