Бабкін показав свій "тріп" під небезпечними речовинами: "Поповнення до палати Мейхер"

Український співак та соліст гурту 5ʼnizza Сергій Бабкін поділився з фанами зізнанням про так звані практики з шаманом. Виявилося, що він знайшов "провідника", з яким спробував небезпечну та заборонену у багатьох країнах речовину.

Що розповів Бабкін, як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Бабкін здивував новим відео

"Вже два з половиною роки ми зі Сніжаною та одним із найкращих харківських лікарів, який згодом став сертифікованим шаманом, проводимо для людей церемонії з рослинами сили. За цей час наші церемонії пройшли близько ста людей", - стверджує артист.

"Сто неймовірних історій, усвідомлень і трансформацій. Ми щасливі бути причетними до зцілення людей. Увесь цей період я мріяв знайти провідника, який з’єднає мене з Буфо. Буфо - це надпотужний досвід з екстрактом секрету жаби. Людина вдихає речовину і на 15 хвилин повністю втрачає свідомість. Немає тіла, немає его, немає часу й простору", - зазначив він.

За його словами, ця речовина нібито "трансформує на всіх рівнях". І нині він зустрів "провідника", з яким наважився на цей досвід. Свої враження Бабкін описує виключно як позитивні та запевняє, що "щасливий".

Свій так званий "тріп" артист знімав. Бабкін лежав на підлозі, вимовляв якісь звуки, рухав руками й ногами. А потім він здивовано дивився навколо себе.

Окрім цього, Бабкін зазначив, де він нині перебуває. Артист та його дружина у Валенсії.

Де зараз Бабкін (скріншот)

Реакція мережі

Дивний допис Бабкіна спровокував неабиякі суперечки в коментарях. Артисту нагадали, що речовина, з якою він влаштував "тріп", небезпечна та навряд чи може "рекламуватися".

"В Україні речовина 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамін), що міститься в отруті жаби Bufo alvarius, є забороненою для виробництва, зберігання, розповсюдження та використання в немедичних цілях. Вона входить до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України. Дякую за увагу", - йдеться в коментарях.

Окрім цього, автор коментаря навів інформацію про заборону речовини в Україні. А ще він "тегнув" сторінку Національної поліції.

Коментарі під дописом Бабкіна (скріншот)

Також юзери пишуть:

"Ооо поповнення до палати Надії Мейхер з групи "ВІА Гра". Але якщо серйозно, то з психікою не граються"

"Ми його втрачаємо"

"Рослини сили - це такі, що викликають галюцинації?"

"Бабкін заблукав"

"Перекладаю на нашу мову - прийняв наркотичний засіб, зловив "прихід", а там вже в кожного свій зв'язок"

"Сергію, вас треба рятувати!!! Ваші практики не від Бога, а від диявола!"

"А потім стають як Надя Мейхер?"

"Які дивні люди на світі бувають".

Що таке Буфо і чому ця речовина небезпечна

Буфо - неофіційна назва психоактивної речовини 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамін), яка міститься в отруті жаби Bufo alvarius (також відомої як Incilius alvarius або жаба Сонорської пустелі). Ця речовина є потужним психоделіком, що викликає короткочасні, але інтенсивні зміни свідомості. 5-MeO-DMT також можна синтезувати в лабораторних умовах.

5-MeO-DMT вважається особливо небезпечною психотропною речовиною. В Україні вона включена до списку наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Вживання цієї речовини може призвести до серйозних фізичних і психічних наслідків, такі як втрата свідомості, галюцинації, тривога, панічні атаки, а також ризик розвитку серотонінового синдрому, особливо при поєднанні з іншими речовинами.