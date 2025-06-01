После трехлетней паузы и молчания о войне: Гайтана впервые за долгое время выступила в Киеве

После длительной паузы украинская певица Гайтана снова появилась на большой сцене. Впервые с начала полномасштабной войны она выступила в Киеве - 31 мая артистка дала концерт на фестивале "Покоління".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

На столичном концерте Гайтана спела ряд своих хитов на украинском языке: прозвучали знакомые композиции "Самотня Боса", "Два вікна", "На землі й на небі", "Не йди", а также новые песни, с которыми она поделилась с публикой.

Впрочем, возвращение с концертом вызвало неоднозначную реакцию. Дело в том, что с начала полномасштабного вторжения РФ Гайтана почти полностью исчезла из медиаполя.

Она не высказывалась о войне, не делала заявлений, хотя иногда публиковала снимки с украинским флагом.

Летом 2024 года вокруг певицы вспыхнул первый громкий скандал. Причиной стал пост в соцсетях, где она написала на русском: "Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года... Это возвращает мне ощущение дома".

Несмотря на эмоциональность, именно язык обращения вызвал шквал критики среди украинских пользователей.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Отвечая на возмущение, Гайтана объяснила, что в ее семье разговаривают на нескольких языках - украинском, русском, английском, немецком и французском, и она хочет быть понятной для всех своих подписчиков.

"В Украине прадеда убили те, кто говорил на немецком. В Сербии моих родных убили те, кто говорил на английском. В Конго моих родных убивали те, кто говорил на французском. В Украине сейчас враг общается на русском. Почти все языки мира имеют скелеты в шкафу...", - написала она.

Однако это объяснение не успокоило аудиторию - наоборот, многие обвинили артистку в чрезмерной нейтральности во время, когда большинство украинских художников четко выражают поддержку ВСУ и осуждают российскую агрессию.

Впоследствии, реагируя на критику, певица опубликовала сообщение на украинском, призывая: "общаться на языке любви", а не разжигать конфликты из-за языка.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Однако в августе 2024 года ситуация повторилась: Гайтана выступила в Бишкеке (Кыргызстан) с сольным концертом, где исполняла исключительно песни на русском.

Украинские слушатели обратили внимание, что в афишах не было ни одного упоминания об украинской музыке, а сама певица в своих постах не упомянула о своей принадлежности к Украине.

Эти моменты серьезно пошатнули доверие украинской публики к артистке, которая еще в 2000-х была одной из самых популярных исполнительниц страны.

Несмотря на призывы к толерантности, затяжное молчание о войне и использование языка страны-агрессора в публичном пространстве стали камнем преткновения в отношениях Гайтаны с ее бывшей аудиторией в Украине.