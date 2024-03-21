Соня Морозюк вперше відверто розповіла про колишнього чоловіка з Волині та "спонсорство"

Українська художниця Соня Морозюк, яка була заручена зі скандальним Романом Гринкевичем , вперше відверто розповіла про колишнього чоловіка з Волині та ставлення до "спонсорства".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю 25-річної художниці Дмитру Гордону розповідає, про що саме говорила дівчина.

Що відомо про колишній шлюб Морозюк

У межах розмови з Морозюк Гордон згадав про її колишнього чоловіка.

Згідно з інформацією журналіста, Роман Заліпа - родом з Волині й займається будівництвом.

Пара взяла шлюб у грудні 2022 року, але вже у вересні 2023 року отримала офіційне розлучення (при цьому тоді художниця вже зустрічалася з Гринкевичем).

Подейкують, що саме від колишнього чоловіка у дівчини залишився недешевий Porsche. Водночас у соціальних мережах дівчина раніше писала, нібито придбала цю машину 2015 року випуску за власні кошти (за близько 33 тис. доларів).

Чи зрадила художниця колишнього з Гринкевичем

Згадавши про Романа-бізнесмена з Волині, Гордон поставив цілком логічне запитання - чи "розбив" роман з Гринкевичем попередній шлюб Морозюк.

"Ви казали, що з Гринкевичем зустрічалися п'ять місяців, два з яких були заручені. Пропозицію від нього ви отримали в жовтні 2023 року. Тож виходить, що як мінімум два місяці ви з Гринкевичем зустрічалися, перебуваючи у шлюбі з іншим Романом. Тож ваш шлюб з Романом з Волині розбив Роман Гринкевич, з яким ви зраджували тодішнього чоловіка?" - уточнив журналіст.

На це художниця відповіла, що "не казала б таких гучних слів, типу зраджувала".

"Я нікого не зраджувала. В мене був шлюб. Ми завершили стосунки, але, на жаль, ви розумієте, що через війну багато розлучень і розірвати шлюб офіційно - це займає якийсь проміжок часу", - наголосила дівчина.

Вона пригадала, що мала "стати в чергу" для буцімто налагодження стосунків з колишнім чоловіком, згідно з офіційною процедурою.

"Це процес. Але паралельно я ні з ким стосунки не будувала. Я завершила ці стосунки. Почала інші. Отак все і траплялось. Паралельно я ніколи ні з ким не зустрічалась, тому що ну це не моя історія взагалі", - пояснила жінка.

Розмова Морозюк з Гордоном (скріншот: youtube.com/@Gordonua)

На запитання, чому саме Морозюк розійшлася з Романом з Волині й хто насправді від кого пішов, дівчина відповіла, що це було спільне рішення.

"Ми схвалили таке рішення - завершити стосунки. Я не буду вдаватися в подробиці, але... ну так сталось... На жаль чи на щастя, не знаю, але так сталось", - підсумувала художниця.

Чи мала Морозюк "спонсора"

Під час розмови Гордон згадав також, що раніше блогер Богдан Безпалов стверджував, буцімто за Морозюк "стоять серйозні люди", адже вона таємно зустрічалась зі "спонсором" - братом заступника міністра економіки, який був на 15 років старшим він дівчини й "забезпечував" її фінансами та зв'язками.

"Виходить, що з цим братом заступника міністра економіки ви зустрічалися, коли були у шлюбі з бізнесменом Романом з Волині? Бо я трохи заплутався", - запитав журналіст.

Водночас Морозюк відповіла, що в неї "був шлюб", а слово "спонсорство" вона б взагалі не ставила поруч зі своїм прізвищем.

"Тому що ніхто ніколи не спонсорував мою творчість, моє мистецтво, мою кар'єру. Я ж написала навіть у своєму дописі в Інстаграмі, що той, хто має докази того, що хтось за мене десь заплатив за просування моєї кар'єри... Покажіть цей факт", - наголосила дівчина.

Крім того, вона запропонувала переписати свій Porsche на того, хто зможе довести той факт, що "хтось їй у чомусь допоміг".

"Так, я була у шлюбі. Мені здається, що це взагалі чудово. Мені 25 років. Я доросла людина. Я зустрічалась з хлопцем, але він не на 15 років старший і на той проміжок часу його брат не був заступником міністра економіки", - визнала Морозюк.

Водночас вона додала, що взагалі не розуміє історію про "паралельні стосунки".

"У мене - стосунки, пауза, стосунки, пауза, шлюб, пауза, стосунки. У мене ніколи не було паралельних історій", - підсумувала художниця.