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Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)

Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Костянтин Войтенко одружився на своїй коханій, дизайнерці Наталії Камінській.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram актора.

Костянтин Войтенко одружився вдруге

Так, пара опублікувала фото, зроблені у РАГСі під час їхньої офіційної реєстрації шлюбу.

Для цієї події актор обрав класичний чорний костюм, а його новоспечена дружина - довгу чорну сукню з гіпюровим мереживом, і з сексуальним довгим рукавом.

"Чоловік та дружина", - лаконічно підписали світлини молодята.

Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Реакція юзерів

Користувачі мережі вітають подружжя з їхнім особистим святом і бажають парі прекрасного сімейного життя.

  • Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!
  • Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом
  • Щасливого подружнього життя новоствореній сім'ї!
  • Ви неймовірні разом

Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Зазначимо, що для Костянтина Войтенка це вже другий шлюб. Раніше він був одружений з танцівницею Валентиною Мариніною протягом семи років.

У жовтні 2022 року пара розлучилася. У них є спільна донька, 8-річна Емілія.

Розрив не був мирним: Мариніна заявила, що стала жертвою домашнього насильства, тоді як актор всі звинувачення заперечував.

Раніше ми розповідали, що Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою, яка молодша за нього на 20 років.

Також ми писали, що Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку.

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