Після скандального розлучення. Відомий український актор одружився вдруге (фото)

Костянтин Войтенко одружився вдруге

Так, пара опублікувала фото, зроблені у РАГСі під час їхньої офіційної реєстрації шлюбу.

Для цієї події актор обрав класичний чорний костюм, а його новоспечена дружина - довгу чорну сукню з гіпюровим мереживом, і з сексуальним довгим рукавом.

"Чоловік та дружина", - лаконічно підписали світлини молодята.

Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Реакція юзерів

Користувачі мережі вітають подружжя з їхнім особистим святом і бажають парі прекрасного сімейного життя.

Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!

Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом

Щасливого подружнього життя новоствореній сім'ї!

Ви неймовірні разом

Костя Войтенко з коханою (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Зазначимо, що для Костянтина Войтенка це вже другий шлюб. Раніше він був одружений з танцівницею Валентиною Мариніною протягом семи років.

У жовтні 2022 року пара розлучилася. У них є спільна донька, 8-річна Емілія.

Розрив не був мирним: Мариніна заявила, що стала жертвою домашнього насильства, тоді як актор всі звинувачення заперечував.