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После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)

Костя Войтенко с любимой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Константин Войтенко женился на своей любимой, дизайнере Наталье Каминской.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера.

Константин Войтенко женился второй раз

Так, пара опубликовала фото, сделанные в ЗАГСе во время их официальной регистрации брака.

Для этого события актер выбрал классический черный костюм, а его новоиспеченная жена - длинное черное платье с гипюровым кружевом, и с сексуальным длинным рукавом.

"Муж и жена", - лаконично подписали фотографии молодожены.

Костя Войтенко с любимой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют супругов с их личным праздником и желают паре прекрасной семейной жизни.

  • Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!
  • Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом
  • Щасливого подружнього життя новоствореній сім'ї!
  • Ви неймовірні разом

Костя Войтенко с любимой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Отметим, что для Константина Войтенко это уже второй брак. Ранее он был женат на танцовщице Валентине Марининой в течение семи лет.

В октябре 2022 года пара развелась. У них есть общая дочь, 8-летняя Эмилия.

Разрыв не был мирным: Маринина заявила, что стала жертвой домашнего насилия, тогда как актер все обвинения отрицал.

Ранее мы рассказывали, что Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу с невестой, которая младше его на 20 лет.

Также мы писали, что Зинченко и его жена окрестили маленькую дочь.

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